IRW-News: Hyper Bit Technologies Ltd. : Hyper Bit erhöht seine Kreditlinie mit Bit Royalty auf 2,0 Millionen $ für Krypto-Vermögensanlagen

IRW-PRESS: Hyper Bit Technologies Ltd. : Hyper Bit erhöht seine Kreditlinie mit Bit Royalty auf 2,0 Millionen $ für Krypto-Vermögensanlagen

Hyper Bit erhöht seine Kreditlinie mit Bit Royalty auf 2,0 Millionen $ für Krypto-Vermögensanlagen, erzielt 481.250 $ aus ausgeübten Warrants und Optionen und kündigt seine geplante Teilnahme an einer Ethereum-Veranstaltung an

Vancouver, British Columbia - 30. Juli 2025 / IRW-Press / Hyper Bit Technologies Ltd. (CSE: HYPE) (OTCID: HYPAF) (FWB: N7S0) (das Unternehmen oder Hyper Bit) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine geänderte Vereinbarung mit dem unabhängigen Unternehmen Bit Royalty abgeschlossen hat, um Bitcoin und verschiedene führende Kryptowährungen als Vermögensanlage im eigenen Bestand zu erwerben. Im Zuge der Vereinbarung wurde zudem die Kreditlinie von Hyper Bit auf 2.000.000 CAD erweitert. Das Unternehmen hat mit Bit Royalty bislang Käufe im Wert von insgesamt 125.000 CAD getätigt, indem es die Kreditlinie in Anspruch genommen hat. Alle bisher im Gegenzug an Bit Royalty ausgegebenen Aktien unterliegen einer Haltefrist von 4 Monaten und einem Tag. Der Umfang der Vereinbarung mit Bit Royalty gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, eine Vielzahl führend gehandelter Kryptowährungs-Tokens als Vermögensanlage in seinen Bestand aufzunehmen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80526/07-30-25_Hype_Creditline_dePRcom.001.png

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bis heute durch die Ausübung von Warrants und Optionen 481.250 CAD erhalten hat, die für den Kauf zusätzlicher Krypto-Miner sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden sollen.

Herr Dallas La Porta, President, CEO und Direktor von Hyper Bit Technologies Ltd. erklärte: Wir freuen uns, dass wir unsere Kreditlinie auf 2,0 Millionen Dollar aufgestockt haben. Damit können wir unsere Käufe verschiedener Kryptowährungen als Vermögensanlage erhöhen, ohne unsere bestehenden Vermögensanlagen zu verringern oder die Zuweisung von Kapital für die Erweiterung unseres Hardware-Portfolios für das Krypto-Mining zu beeinträchtigen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80526/07-30-25_Hype_Creditline_dePRcom.002.jpeg

Das Unternehmen kündigt außerdem seine Pläne zur Teilnahme am ETH Vancouver Meetup anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Ethereum an. ETH Vancouver feiert 10 Jahre Ethereum! Alles Gute zum Geburtstag von Ethereum! Die Veranstaltung mit Essen, Getränken, Unterhaltung und einer kleinen Präsentation findet am Mittwoch, den 30. Juli, um 18:00 Uhr im DCTRL statt.

Das Ethereum Vancouver Meetup ist ein lokales Treffen für die Ethereum-Community in Vancouver, BC, das jeden Donnerstagabend im DCTRL (436 West Pender) stattfindet. Gäste mit und ohne technischen Hintergrund sind gleichermaßen willkommen, und es spielt keine Rolle, ob sie absolute Anfänger oder erfahrene Veteranen sind. Wir erwarten lediglich ein Interesse an Ethereum, den darauf aufbauenden Dapps oder anderen Ethereum-basierten Technologien.

Über Bit Royalty

Bit Royalty hat Hyper Bit eine Kreditfazilität in Höhe von bis zu 2.000.000 CAD zur Verfügung gestellt, die vorbehaltlich gegenseitiger Vereinbarung in einer oder mehreren Tranchen in Anspruch genommen werden kann. Hyper Bit wird den Erlös verwenden, um verschiedene Kryptowährungen als Vermögensanlage zu erwerben, sowohl von Bit Royalty als auch direkt über das eigene Krypto-Wallet-Konto. Die Inanspruchnahme erfolgt nach schriftlicher Ankündigung durch Hyper Bit vorbehaltlich der zwischen den Parteien vereinbarten üblichen aufschiebenden Bedingungen. Die in Anspruch genommene Kreditfazilität wird gemäß der verbindlichen Absichtserklärung mit 10 % verzinst und auf Anweisung von Bit Royalty in Eigenkapital umgewandelt.

Der Umfang der Vereinbarung mit Bit Royalty gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, eine Vielzahl an Kryptowährungen als Vermögensanlage in seinen Bestand aufzunehmen, einschließlich HYPE Hyperliquid, ETH Ethereum, BTC Bitcoin, DOGE Dogecoin, SOL Solana, ADA Cardano und USDC.

Alle Wertpapiere des Unternehmens, die im Zusammenhang mit der Fazilität ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen sowie einer gleichzeitigen viermonatigen Haltefrist gemäß den Richtlinien der CSE. Diese Haltefristen beginnen jeweils am Tag der Ausgabe.

Über Hyper Bit Technologies Ltd.

Hyper Bit Technologies Ltd. ist ein zukunftsorientiertes, diversifiziertes Technologieunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den strategischen Einsatz von Krypto-Mining-Operationen und Blockchain-basierten Innovationen spezialisiert hat. Angesichts des weltweit steigenden Interesses an digitalen Vermögenswerten - angetrieben durch den Aufstieg der Blockchain, der dezentralen Finanzdienstleistungen (DeFi) und der zunehmenden Akzeptanz durch institutionelle und private Anleger - hat sich HyperBit zum Ziel gesetzt, Werte im gesamten Krypto-Ökosystem freizusetzen und gleichzeitig Wachstum für unsere Stakeholder zu erzielen. Hyper Bit Technologies Ltd. ist Mitglied der Blockchain Association of Canada und der American Blockchain & Cryptocurrency Association.

Bleiben Sie über unsere neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden, indem Sie die Unternehmensnachrichten auf Hyperbit.ca abonnieren und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgen: X, TikTok, Instagram und LinkedIn. Hyper Bit Technologies Ltd. ist in Kanada (CSE: HYPE), in den USA (OTC: HYPAF) und in Europa (FWB: N7S0) börsennotiert.

IM NAMEN DES BOARDS

(gezeichnet) Dallas La Porta_

Dallas La Porta, President, CEO und Direktor

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Telefon: 1-604-602-4935

Fax: 1-604-602-4936

E-Mail: team@hyperbit.ca

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion und damit verbundene Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Keine Investition ist ohne Risiko. Kryptowährungen sind besonders volatil und daher besonders riskant. Unternehmen, die Technologien entwickeln und in das Krypto-Mining investieren, können durch die innewohnende Volatilität potenziell negativ beeinflusst werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie immer einen Anlageberater konsultieren sollten, um festzustellen, ob eine Gelegenheit für sie geeignet ist.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

