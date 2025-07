Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax erholt sich etwas vom Rückschlag am Vortag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Vortag im Zuge der Enttäuschung über das Zollabkommen der Europäischen Union (EU) mit den USA hat der Dax wieder etwas zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg am Dienstag im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 24.093 Punkte.

Für den MDax ging es um 0,6 Prozent auf 31.202 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent.

Positiv sei mit Blick auf den Zolldeal hervorzuheben, dass "die Unsicherheit und die Sorge vor einer Eskalation im Handelskonflikt beseitigt wurden", schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Belastende Faktoren blieben aber und würden ihre Wirkung in den kommenden Monaten entfalten. Preissteigernde und produktionsdämpfende Effekte in den USA beziehungsweise in der Europäischen Union seien zu erwarten./la/mis