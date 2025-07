Dax höher erwartet - US-China-Treffen und Bilanzen im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten.

Am Montag hatte er ein Prozent schwächer bei 23.970,36 Punkten geschlossen. An der Wall Street ging es hingegen überwiegend leicht nach oben. Für den S&P und die Nasdaq reichte es damit für neue Bestmarken. "Die gestrige Börsenentwicklung hat ganz klar gezeigt, wer vom Handelsdeal zwischen den USA und der EU profitiert und wer nicht", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners.

Am Dienstag sollen in Stockholm die Handelsgespräche zwischen den USA und China beendet werden. Marktteilnehmer rechnen damit, dass das Stillhalteabkommen im Zollkonflikt der beiden weltgrößten Volkswirtschaften verlängert wird. Größere Annäherungen werden vorerst nicht erwartet.

Gleichzeitig geht es mit der Bilanzsaison weiter. Im Fokus der Anleger stehen unter anderem die Bilanzen des Flugzeugbauers Boeing, der Zahlungsdienstleister PayPal und Visa, des Paketdienstes UPS und der Kaffeehauskette Starbucks.

Außerdem stehen am Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank wichtige Daten zur Konsumstimmung der Amerikaner an. Die von Reuters befragten Experten erwarten, dass sich die Verbraucherlaune im Juli leicht aufgehellt haben dürfte.

