Frankreich will Hilfsgüter über Gazastreifen abwerfen

PARIS (dpa-AFX) - Auch Frankreich will in den kommenden Tagen Hilfsgüter über dem Gazastreifen abwerfen. Es gehe darum, die dringendsten und grundlegendsten Bedürfnisse der Zivilbevölkerung zu decken, teilte das Außenministerium in Paris mit.

Bei den Abwürfen aus der Luft sollen demnach größte Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Inwiefern Frankreich sich der von Deutschland geplanten Luftbrücke anschließt, teilte das Ministerium nicht mit.

Voraussetzung für eine deutliche Aufstockung der Hilfslieferungen sei, dass Israel unverzüglich seine Landübergänge zum Gazastreifen öffne, hieß es weiter. Transporte auf dem Landweg seien die bei weitem effizientesten Lösung, um einen massiven und ungehinderten Transport der humanitären Güter zu ermöglichen.

Frankreich bekräftigt außerdem seine Forderung nach einem Waffenstillstand im Gaza-Krieg./evs/DP/mis