Lager der Chiphersteller noch gut gefüllt: Siltronic senkt Umsatzausblick

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chip-Zulieferer Siltronic blickt mangels ausbleibender, deutlicher Nachfrageerholung vorsichtiger auf die Umsatzentwicklung 2025. "Das erkennbare Wachstum in den Endmärkten schlägt sich bislang nicht in einer Normalisierung der Lagerbestände bei den Chipherstellern nieder", erklärte Siltronic-Chef Michael Heckmeier im Zuge der Veröffentlichung der Resultate des zweiten Quartals am Dienstag. Daher sind Kunden weiter zurückhaltend bei Bestellungen von Silizium-Wafern, aus denen sie Computerchips herstellen. Zudem bekommt die Beteiligung von Wacker Chemie die Abwertung des US-Dollar zum Euro zu spüren.

Vor diesem Hintergrund erwartet Heckmeier 2025 einen Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem des Vorjahres, nachdem er bisher mit Erlösen auf dem 2024er-Niveau von 1,4 Milliarden Euro gerechnet hatte. Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sollen weiterhin 21 bis 25 Prozent hängen bleiben. Im abgelaufenen zweiten Quartal fiel der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresabschnitt um gut sechs Prozent auf 329 Millionen Euro; der operative Gewinn sank um knapp fünf Prozent auf 86,4 Millionen Euro, was einer Marge von 26,3 Prozent entspricht.

Damit schnitt das Unternehmen besser ab als von Analysten erwartet. Unter dem Strich verdiente Siltronic 14,6 Millionen Euro nach 22,4 Millionen vor einem Jahr./mis/zb