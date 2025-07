ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adidas nach Zahlen auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas nach dem Quartalsbericht auf "Hold" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Bei Umsatz und Lagerbestand habe der Sportartikelhersteller enttäuscht, beim operativen Ergebnis aber etwas besser als erwartet abgeschlossen, schrieb James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Er wies darauf hin, dass Adidas die Jahresprognose für das operative Ergebnis nicht angehoben habe, was wohl der Zoll-Unsicherheit und den unsicheren Endmärkten geschuldet sei./rob/ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------