Flugverkehr in Großbritannien durch technisches Problem gestört

London (Reuters) - Eine technische Störung bei der britischen Flugsicherung NATS hat am Mittwochnachmittag den Flugverkehr in weiten Teilen des Landes beeinträchtigt.

An den Londoner Großflughäfen Heathrow und Gatwick wurden sämtliche Abflüge zunächst ausgesetzt. Auch die Flughäfen London City und Edinburgh in Schottland meldeten Störungen. NATS teilte später mit, das Problem sei behoben worden. Die Techniker hätten das betroffene System wiederhergestellt, hieß es in einer Mitteilung auf der Plattform X. Man sei dabei, den normalen Betrieb im Raum London wieder aufzunehmen.

