Generikafirma Sandoz greift nach französischem Evotec-Werk

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Generika- und Biosimilarhersteller Sandoz will der deutschen Biotechfirma Evotec ein Werk in Frankreich abkaufen.

Die beiden Unternehmen hätten eine unverbindliche Absichtserklärung über den Erwerb einer Anlage zur Entwicklung und Herstellung von Biologika in Toulouse für rund 300 Millionen Dollar durch Sandoz unterzeichnet, teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit. Die Vertragsdetails sollen nun ausgehandelt sowie die Konsultationsprozesse mit den Betriebsräten und das in Frankreich vorgeschriebene Mitarbeitergebotsverfahren durchgeführt werden.

"Die geplante Übernahme steht voll und ganz im Einklang mit unserer Strategie, unsere internen Kompetenzen im Bereich Biosimilars zu stärken und gleichzeitig zusätzliche strategische Flexibilität zu schaffen", erklärte Sandoz-Chef Richard Saynor.

Evotec hat eigenen Angaben zufolge zusätzlich Anspruch auf weitere technologiebezogene Gegenleistungen, künftige Entwicklungsumsätze, Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen. "Die geplante Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein in Evotecs Strategie, ein weniger kapitalintensives Geschäftsmodell zu schaffen, das sich auf margenstarke Angebote stützt, wobei Just–Evotec Biologics weiterhin ein Kerngeschäft von Evotec bleibt", erklärte das Unternehmen aus Hamburg. Die Transaktion werde zu einer Verbesserung des kurz-, mittel- und langfristigen Umsatzmixes, der Gewinnmargen und der Kapitaleffizienz von Evotec führen.

