HSBC verdient deutlich weniger als erwartet - weiterer Aktienrückkauf

HONGKONG/LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC hat im zweiten Quartal wegen einer Abschreibung auf eine Beteiligung in China, höherer Kosten und einer steigenden Risikovorsorge deutlich weniger verdient. Der Gewinn vor Steuern sei 29 Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar gefallen, teilte die britische Großbank mit dem regionalen Schwerpunkt Asien am Mittwoch in Hongkong und London mit. Der Gewinnrückgang fiel damit deutlich höher als von Experten erwartet aus. Die Erträge gingen leicht auf 16,5 Milliarden Dollar zurück. Die Bank kündigte zudem den weiteren Rückkauf von eigenen Aktien für drei Milliarden Dollar an./zb/mis