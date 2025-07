Italien: Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal überraschend

ROM (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsleistung Italiens ist im zweiten Quartal überraschend zurückgegangen. In den drei Monaten bis Ende Juni ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent zurück, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch nach einer ersten Schätzung in Rom mitteilte. Volkswirte hatten mit einem weiteren leichten Anstieg gerechnet. Zum Jahresauftkt war das Bruttoinlandsprodukt im Quartalsvergleich noch um 0,3 Prozent gewachsen. Damals war das Wachstum damals höher als erwartet ausgefallen./zb/mis