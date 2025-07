Krones mit schächerem Wachstum als zuletzt - Quartal unter Markterwartungen

NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen Krones profitiert von einer weiterhin recht robusten Nachfrage aus der Getränke und Verpackungsindustrie. Saisonal bedingt habe sich das Wachstumstempo jedoch abgeschwächt, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Neutraubling mit. So habe der Umsatz mit 1,32 Milliarden Euro nur leicht über dem Vorjahr gelegen, hier profitierte Krones zudem vom jüngsten Zukauf Netsal. Der Auftragseingang ging zugleich jedoch um rund ein Prozent zurück.

Ergebnisseitig konnte sich Krones deutlicher verbessern. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 6,4 Prozent auf 139,2 Millionen Euro. Analysten hatten allerdings mit mehr gerechnet. Die entsprechende Marge kletterte von zuvor 10,0 auf 10,6 Prozent. Unter dem Strich verdiente der Konzern 69,9 Millionen Euro nach 69,2 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Das Management bestätigte "trotz der globalen Unsicherheiten" seine Prognosen für das Jahr.

So soll der Umsatz weiterhin um sieben bis neun Prozent anziehen. Als Marge wird ein Wert in der Bandbreite von 10,2 bis 10,8 Prozent erwartet./tav/zb