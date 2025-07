NVIDIA Corp. - Wie ein Schweizer Uhrwerk

Zuletzt hatten wir bei der Nvidia-Aktie auf einen unserer absoluten Lieblingsansätze hingewiesen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 21. Juli). Dieser kombiniert Momentumtitel (hohe Relative Stärke nach Levy) mit der Auflösung von charttechnischen Konsolidierungsmustern. Während eine hohe Relative Stärke für Engagements in Trendrichtung sorgt, signalisiert der Ausbruch aus der Konsolidierungsformation, dass dieser Trend auch kurzfristig wieder Fahrt aufnimmt. Beide Bedingungen waren zuletzt erfüllt, sorgen für doppelten Rückenwind und aus dieser Konstellation schlägt die Nvidia-Aktie derzeit Kapital. Aus der Höhe der Schiebezone der letzten anderthalb Jahre ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 60 USD bzw. ein Kursziel von gut 210 USD. Auf dem Weg in diese Region definieren die Fibonacci-Projektionen bei 178,21 USD bzw. 193,84 USD zwei der wenigen verbliebenen Etappenziele. Auch der Vorstoß in „uncharted territory“ ist ein positives, (aufwärtstrend-)bestätigendes Signal. Deshalb sollten Anlegerinnen und Anleger „Gewinne laufen lassen“. Der Stop-Loss kann auf das Ausbruchslevel in Form der alten Rekordstände bei 153 USD nachgezogen werden.

NVIDIA Corp. (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: LSEG, tradesignal²

