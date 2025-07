ROUNDUP: US-Notenbank lässt Zinsen stabil - Zwei Mitglieder stimmten für Senkung

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank hat ihre Zinsen erneut nicht verändert. Der Leitzins verharrt in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Das zwei Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss für eine Zinssenkung stimmten, könnte ein Signal für eine Zinssenkung im September sein.

Michelle Bowman und Christopher Waller sprachen sich für eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte aus. Adriana Kugler war nicht anwesend. Die übrigen neuen Mitglieder befürworteten die Entscheidung. Bowman und Waller hatten sich bereits im Vorfeld für eine Zinssenkung ausgesprochen. Abweichler bei Zinsentscheidungen kommen bei der Fed eher selten vor.

In diesem Jahr hat die US-Notenbank die Zinsen bisher unverändert gelassen. In der zweiten Jahreshälfte 2024 hatte die Fed sie noch um insgesamt einen Prozentpunkt gesenkt. Die US-Notenbank steht unter enormen Druck von US-Präsident Donald Trump, der immer wieder Leitzinssenkungen fordert und Notenbankchef Jerome Powell heftig angreift./jsl/he