dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax weiter erholt

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte am Donnerstag zunächst noch etwas weiter von seinem schwachen Wochenstart erholen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,3 Prozent höher auf 24.334 Punkte. Gut aufgenommene Quartalszahlen der US-Techkonzerne Microsoft und Meta heben die Stimmung insbesondere rund ums Trendthema Künstliche Intelligenz. Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen. Eine von Anlegern erhoffte Zinssenkung im September gilt allerdings inzwischen als weniger wahrscheinlich. Auch die japanische Notenbank änderte an den Leitzinsen nichts. In Japan legte der Aktienmarkt zu, während es in China etwas nach unten ging unter dem Eindruck schwächerer Konjunkturdaten. Nach den hierzulande eher durchwachsen ausgefallenen Geschäftsberichten am Vortag geht die Berichtssaison in Deutschland am Donnerstag weiter - unter anderem mit Bilanzen aus dem Dax von Heidelberg Materials und BMW plus erneut zahlreichen Quartalszahlen aus MDax und SDax .

USA: - UNEINHEITLICH - Eine womöglich schwindende Aussicht auf baldige Zinssenkungen in den USA ist den Anlegern am Mittwoch etwas auf den Magen geschlagen. Allerdings hielten sich die Verluste am Ende in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,38 Prozent und schloss mit 44.461,28 Punkten. Die US-Notenbank Fed ließ wie von den meisten Marktexperten erwartet die Leitzinsen unverändert. Aber auch mit Blick nach vorn seien keine raschen Zinssenkungen zu erwarten, schrieb Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. "Bleiben die kommenden Arbeitsmarktberichte solide und kommen die Inflationsraten nicht zurück, wird es zu keiner Zinssenkung im September kommen". Darauf aber hatten einige Anleger gesetzt - nicht zuletzt, weil US-Präsident Trump auf eine deutliche Lockerung der Geldpolitik drängt. Der marktbreite S&P-500-Index gab um 0,12 Prozent auf 6.362,90 Punkte nach. Der von Technologie-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 ging mit einem Plus von 0,16 Prozent auf 23.345,41 Zähler aus dem Handel.

ASIEN: - GEWINNE IN TOKIO, VERLUSTE IN CHINA - Schwache Wirtschaftsdaten haben die Börsen Chinas am Donnerstag belastet. So zeichneten Stimmungsdaten aus der Industrie ein überraschend trübes Bild. Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, fiel zuletzt um gut ein Prozent, ebenso der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. In der japanischen Hauptstadt Tokio stieg der Leitindex Nikkei 225 hingegen um rund ein Prozent.

DAX 24262,22 0,19% XDAX 24283,67 0,20% EuroSTOXX 50 5393,18 0,26% Stoxx50 4518,56 0,06% DJIA 44461,28 -0,38% S&P 500 6362,90 -0,12% NASDAQ 100 23345,41 0,16%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 129,60 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1436 0,28% USD/Yen 148,83 -0,45% Euro/Yen 170,21 -0,17%

BITCOIN:

Bitcoin 118.391 0,47% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 73,05 -0,19 USD WTI 69,86 -0,14 USD

/mis