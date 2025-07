EQS-News: Knorr-Bremse überzeugt mit starker Leistung im ersten Halbjahr

EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Knorr-Bremse überzeugt mit starker Leistung im ersten Halbjahr

Operatives EBIT auf 498 Mio. EUR verbessert und operative EBIT-Marge auf 12,6 % erhöht

Nachfrage im ersten Halbjahr 2025 weiterhin auf hohem Niveau: Auftragseingang bei 4,5 Mrd. EUR, Auftragsbestand nahe Rekordniveau bei 7,3 Mrd. EUR

Umsatz bei rund 4 Mrd. EUR

Free Cashflow mit 160 Mio. EUR deutlich über Vorjahr

Operativer Ausblick 2025 bestätigt; Umsatzerwartungen lediglich aufgrund von Wechselkurseffekten angepasst



München, 31. Juli 2025 – Die Knorr-Bremse AG, Weltmarktführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge, hat heute die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht.

Marc Llistosella, Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG: „Wir steuern erfolgreich durch unruhige Zeiten. Vor allem unser starkes Nachmarktgeschäft und unsere strategischen Maßnahmen tragen dazu bei, dass wir Marktschwächen gut kompensieren und unsere Profitabilität sichern. Die Rail-Division überzeugte erneut mit einer sehr starken Performance und legte bei Umsatz und Profitabilität deutlich zu. Die Truck-Division musste sich erwartungsgemäß in einem schwachen Marktumfeld in Nordamerika behaupten und kam dennoch auf eine operative EBIT-Marge von fast 10 %. Wir setzen unseren strategischen Kurs konsequent fort und investieren in Zukunftstechnologien, um unsere marktführende Position zu behaupten.“

Frank Weber, Finanzvorstand der Knorr-Bremse AG: „Im ersten Halbjahr konnten wir trotz der schwierigen Marktbedingungen unsere operative EBIT-Marge um 30 Basispunkte auf 12,6 % steigern – eine hervorragende Teamleistung. Zudem zeugt die erfreuliche Entwicklung des Free Cashflow auf 160 Mio. EUR, die wir mit unseren Working Capital Maßnahmen und dank der guten Performance erreichen konnten, von unserer finanziellen Stärke. Für die künftige Geschäftsentwicklung erwarten wir positive Effekte u. a. aus dem Investitionsprogramm der deutschen Bundesregierung. Zudem sind wir zuversichtlich, die angekündigten US-Zölle kompensieren zu können.“



Anhaltende geopolitische und wirtschaftliche Herausforderungen prägten auch das erste Halbjahr 2025 und führten zu Marktunsicherheiten in allen Regionen weltweit. Knorr-Bremse bewies in diesem Umfeld mit seiner dezentralen Aufstellung weiterhin ein hohes Maß an Widerstandskraft und Flexibilität. Der Auftragseingang stieg gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 um 5,8 % auf 4.484 Mio. EUR (H1/2024: 4.239 Mio. EUR). Das Plus hat vor allem drei Gründe: die wachsende Nachfrage im Schienenfahrzeugmarkt, signifikante Zuwächse im asiatischen und nordamerikanischen Raum sowie die gute Geschäftsentwicklung beim übernommenen US-Unternehmen KB Signaling, wodurch die verkauften Unternehmenseinheiten und Währungseffekte mehr als kompensiert werden konnten.

Der Auftragsbestand erreichte zum Ende des ersten Halbjahrs mit 7.326 Mio. EUR (30.06.2024: 6.848 Mio. EUR) fast das Rekordniveau vom Vorquartal (7.443 Mio. EUR). Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Zuwachs von 7,0 %. Der Konzernumsatz blieb trotz schwieriger Marktbedingungen mit 3.957 Mio. EUR fast auf Vorjahresniveau (H1/2024: 3.987 Mio. EUR). Dabei konnte der solide Umsatzanstieg im Schienenfahrzeuggeschäft die stärker gesunkenen Umsätze im Nutzfahrzeugbereich, Währungseffekte und Effekte durch verkaufte Unternehmenseinheiten nahezu kompensieren.

Das operative EBIT stieg um 1,6 % auf 498 Mio. EUR (H1/2024: 490 Mio. EUR), hauptsächlich unterstützt vom Rail-Bereich, der weiter von der guten Entwicklung vor allem im asiatischen Markt profitierte. Die operative EBIT-Marge erhöhte sich auf 12,6 % (H1/2024: 12,3 %). Die gute operative Performance sowie fortlaufende Working Capital Optimierungen sorgten für einen deutlichen Anstieg des Free Cashflow auf 160 Mio. EUR (H1/2024: 64 Mio. EUR).



Die H1 2025-Entwicklung beider Divisionen im Überblick

Division Systeme für Schienenfahrzeuge (RVS):

Der Auftragseingang erhöhte sich durch die positive Nachfrageentwicklung in allen Regionen und gestützt durch KB Signaling gegenüber dem Vorjahr deutlich um 18,0 % auf 2.600 Mio. EUR (H1/2024: 2.202 Mio. EUR)

Der Auftragsbestand wuchs ebenfalls signifikant um 13,8 % auf 5.555 Mio. EUR (30.06.2024: 4.881 Mio. EUR)

Der Umsatz stieg um 9,5 % auf 2.169 Mio. EUR (H1/2024: 1.981 Mio. EUR)

Das operative EBIT verbesserte sich um 14,4 % auf 347 Mio. EUR (H1/2024: 304 Mio. EUR)

Die operative EBIT-Marge stieg damit um 70 Basispunkte auf 16,0 % (H1/2024: 15,3 %)

Division Systeme für Nutzfahrzeuge (CVS):

Der Auftragseingang belief sich auf 1.884 Mio. EUR (H1/2024: 2.038 Mio. EUR)

Der Auftragsbestand betrug 1.772 Mio. EUR (30.06.2024: 1.969 Mio. EUR)

Der Umsatz sank wie erwartet markt- und währungsbedingt sowie aufgrund der Dekonsolidierungen der Beteiligungen GT und Sheppard auf 1.789 Mio. EUR (H1/2024: 2.007 Mio. EUR)

Das operative EBIT ging dank gezielter Gegenmaßnahmen auf nur 176 Mio. EUR zurück (H1/2024: 223 Mio. EUR)

Die operative EBIT-Marge erreichte beachtliche 9,9 % (H1/2024: 11,1 %)

Ausblick

Knorr-Bremse bestätigt den operativen Ausblick für das Geschäftsjahr 2025. Die Bandbreite für den zu erwartenden Umsatz wird lediglich aufgrund von translatorischen Wechselkurseffekten angepasst. Gegenüber dem vorher unterstellten Niveau vom Februar 2025 ist der Euro gegenüber vielen Währungen deutlich stärker geworden. Außerdem basiert der Ausblick unverändert auf den Annahmen stabiler geopolitischer und makroökonomischer Rahmenbedingungen sowie keiner größeren Einflüsse durch mögliche Zölle. In einigen Regionen ergibt sich ein unverändertes Restrukturierungspotenzial, das zu Aufwand von rund 75 Mio. EUR im Jahr 2025 führt. Demnach erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz zwischen 7.800 Mio. EUR und 8.100 Mio. EUR (vorher 8.100 Mio. EUR bis 8.400 Mio. EUR), unverändert eine operative EBIT-Marge von 12,5 % bis 13,5 % sowie unverändert einen Free Cashflow zwischen 700 Mio. EUR und 800 Mio. EUR.



Der Zwischenbericht für Januar bis Juni 2025 steht auf der Website www.knorr-bremse.com zur Verfügung. Erläuterungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2024 der Knorr-Bremse AG (abrufbar unter Investor Relations/Geschäftsbericht).

Konzern-Kennzahlen der Knorr-Bremse Gruppe:

Halbjahr 2. Quartal 2025 2024 Δ 2025 2024 Δ Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Auftragseingang 4.484 4.239 +5,8 % 2.108 2.127 -0,9 % Auftragsbestand (30.06.) 7.326 6.848 +7,0 % 7.326 6.848 +7,0 % Umsatz 3.957 3.987 -0,8 % 1.999 2.013 -0,7 % EBIT 432 475 -9,2 % 227 238 -4,5 % EBIT-Marge 10,9 % 11,9 % -100 bp 11,4 % 11,8 % -40 bp Operatives EBIT 498 490 +1,6 % 262 252 +4,0 % Operative EBIT-Marge 12,6 % 12,3 % +30 bp 13,1 % 12,5 % +60 bp Free Cashflow 160 64 +151,4 % 146 158 -8,1 % Investitionen

(vor IFRS 16 & Akquisitionen) 115 136 -15,2 % 63 65 -2,9 % F&E in % des Umsatzes 6,9 % 7,2 % -30 bp 6,6 % 7,3 % -70 bp Ergebnis je Aktie (in EUR) 1,70 1,85 -8,1 % 0,87 0,90 -3,3 %

Divisions-Kennzahlen des Knorr-Bremse Konzerns:

Halbjahr 2. Quartal 2025 2024 Δ 2025 2024 Δ Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Division RVS Auftragseingang 2.600 2.202 +18,0 % 1.288 1.141 +12,9 % Auftragsbestand (30.06.) 5.555 4.881 +13,8 % 5.555 4.881 +13,8 % Umsatz 2.169 1.981 +9,5 % 1.104 1.017 +8,6 % EBIT 308 303 +1,7 % 160 158 +1,4 % EBIT-Marge 14,2 % 15,3 % -110 bp 14,5 % 15,6 % -110 bp Operatives EBIT 347 304 +14,4 % 182 158 +14,9 % Operative EBIT-Marge 16,0 % 15,3 % +70 bp 16,5 % 15,6 % +90 bp Division CVS Auftragseingang 1.884 2.038 -7,5 % 820 987 -16,9 % Auftragsbestand (30.06.) 1.772 1.969 -10,0 % 1.772 1.969 -10,0 % Umsatz 1.789 2.007 -10,9 % 895 997 -10,2 % EBIT 156 209 -25,4 % 85 98 -13,0 % EBIT-Marge 8,7 % 10,4 % -170 bp 9,5 % 9,8 % -30 bp Operatives EBIT 176 223 -20,8 % 92 112 -17,8 % Operative EBIT-Marge 9,9 % 11,1 % -120 bp 10,3 % 11,2 % -90 bp

Über Knorr-Bremse

Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. Mehr als 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,9 Mrd. EUR. Seit 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.

