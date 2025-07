IRW-News: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals beginnt mit Bohrungen auf seinem TREO-Projekt in British Columbia

IRW-PRESS: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals beginnt mit Bohrungen auf seinem TREO-Projekt in British Columbia

Vancouver, British Columbia, 31. Juli 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Feldpersonal diese Woche vor Ort eintreffen wird, um das erste Explorationsbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen TREO-Projekt im Herzen der aufstrebenden Seltenerdmetallregion Wicheeda in British Columbia aufzunehmen.

Im Rahmen des ersten Bohrprogramms werden vorrangige Ziele erprobt, die durch eingehende regionale Probenahmen und Kartierungen ermittelt wurden. Bei diesen Zielen sollen hochgradige mineralisierte Zonen in Oberflächennähe bestätigt werden, darunter auch Stichproben des Grundgesteins, die Gehalte von bis zu 28,97 % Summe der Oxide seltener Erdelemente (TREO**) und 2,91 % Nb2O5 lieferten.

Die Standorte der geplanten Bohrlöcher (siehe Abbildung 1) wurden strategisch ausgewählt, um die mineralisierten Korridore auf den Mineralkonzessionen von Neotech zu bewerten und um ein besseres Verständnis ihrer Beziehung zur nahegelegenen Seltenerdmetalllagerstätte Wicheeda, die derzeit von Defense Metals erschlossen wird, zu gewinnen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80550/Neotech_310725_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1 - Karte mit den ungefähren Standorten der Bohrlöcher und den Ergebnissen der Kartierungen und Prospektionsprobenahmen 2024 sowie dem nahegelegenen geplanten Grubenmantel von Defense Metals Corp.

Ich sehe der weiteren Exploration in dieser äußerst höffigen und aus strategischer Sicht bedeutenden Region mit Spannung entgegen, so Reagan Glazier, CEO und Direktor von Neotech Metals. Dieses Bohrprogramm ist ein wichtiger Schritt hin zur Erschließung des vollständigen Potenzials des TREO-Projekts und der Herstellung seiner geologischen und strategischen Verbindung zu einem der bedeutsamsten in der Entwicklung befindlichen Seltenerdmetallprojekte Kanadas.

*Unabhängige wirtschaftliche Erstbewertung, Seltenerdmetallprojekt Wicheeda, erstellt von SRK Consulting, Januar 2022 - https://minedocs.com/22/Wicheeda-PEA-01062022.pdf

**TREO (Total Rare-Earth Oxides, Summe der Oxide seltener Erdelemente) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. TREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von CeO2 + La2O3 + Pr6O11 + Nd2O3 + Sm2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3 + Ho2O3 + Er2O3 + Tm2O3 + Yb2O3 + Lu2O3 + Y2O3.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., und qualifizierter Sachverständiger, hat alle Daten und Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Neotech Metals

Neotech Metals ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Jurisdiktionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Seltene-Erden- und Seltene-Metalle-Projekten, einschließlich des in Apatit lagernden Seltenerdmetallprojekts Hecla-Kilmer, welches sich in 20 Kilometer Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 Megawatt) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, sowie der Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 Prozent in Besitz des Unternehmens.

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Jegliche Aussagen oder Informationen, die Erörterungen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder enthalten (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Wörtern oder Begriffen wie erwartet, nimmt an, glaubt, schätzt, beabsichtigt, strebt an, Ziele, Vorhersagen, Zielsetzungen, Potenzial oder entsprechende Variationen bzw. von Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden, bzw. von den Verneinungen dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken), sind keine Aussagen historischer Tatsachen und gelten möglicherweise als zukunftsgerichtete Informationen. Die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen auf den Annahmen, Ansichten, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und beinhalten unter anderem Informationen in Bezug auf das Erreichen einer Bauentscheidung sowie den entsprechenden Zeitpunkt und die Ergebnisse. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sollten sich die Umstände bzw. die Annahmen, Ansichten, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern oder andere Änderungen bei Ereignissen eintreten, die solche Aussagen oder Informationen betreffen. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

