Versicherer: Leih-Scooter verursachen häufiger Unfälle

BERLIN (dpa-AFX) - E-Scooter in Privatbesitz verursachen nach einer Untersuchung deutlich seltener Unfälle als Roller, die ausgeliehen werden können. Laut Gesamtverband der Versicherer hängt die Unfallgefahr vom Fahrverhalten ab. "Wer einen eigenen Scooter hat, ist in der Regel Vielfahrer, nutzt den Scooter oft für den Arbeitsweg", sagte die Leiterin der Unfallforschung des Verbands, Kirstin Zeidler. Diese Personen sind demnach über 30 Jahre alt, fahren auf dem Radweg oder auf der Straße und tragen häufiger einen Helm.

"Nutzer von Leih-Scootern sind hingegen jünger, fahren meist in der Freizeit, oft ohne Helm, sind weniger geübt und fahren öfter auf dem Gehweg, obwohl das nicht erlaubt ist", sagte Zeidler. Häufige Ursachen für Unfälle mit E-Scootern seien falsche Nutzung der Fahrbahnen oder Gehwege und Alkoholeinfluss. 2023 sind der Unfallforschung zufolge vier von fünf E-Scootern im Privatbesitz gewesen - die weite Mehrheit gehöre nicht zu den Leihflotten.

In den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Elektroroller - entsprechend gab es auch mehr Unglücksfälle. 2023 registrierte die Polizei bundesweit insgesamt 9.425 E-Scooter-Unfälle, bei denen Menschen zu Schaden kamen. Das waren 14,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Wie viele es im vergangenen Jahr waren, will das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Vormittag mitteilen./cht/DP/zb