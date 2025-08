AKTIE IM FOKUS: Bayer im schwachen Dax gefragt nach Quartalszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gegen den schwachen Trend am Gesamtmarkt haben die Aktien von Bayer am Freitag nach Quartalszahlen klar zugelegt. Mit einem Plus von 1,1 Prozent auf 27,66 Euro waren sie im Dax im frühen Handel der einzige Gewinner. Sie stoppten damit vorerst den jüngsten Kursrückgang seit Ende Juli.

Vor allem beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) habe der Pharma- und Agrarchemiekonzern die Erwartungen übertroffen, lobte ein Händler. Zu verdanken sei dies der Sparte CropScience. Aber auch die jüngst gute Entwicklung der Pharmasparte macht Hoffnung - und stimmt Bayer zuversichtlicher für 2025.

Dass der Konzern für die schon milliardenteuren US-Rechtsstreitigkeiten rund um Glyphosat und die verbotene Umweltchemikalie PCB noch mehr Geld auf die Seite legen muss, störte die Anleger vor dem Wochenende offensichtlich nicht./ajx/mis