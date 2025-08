Amazon hat im zweiten Quartal mit beeindruckenden Wachstumsraten bei Umsatz und operativem Ergebnis überrascht – und trotzdem zeigt die Aktie Schwäche.

Martin Goersch schaut sich in dieser Folge von Chartzeit die entscheidenden Kennzahlen genauer an und analysiert, was der Markt möglicherweise übersieht.