China: 'Caixin'-Einkaufsmanagerindex sackt überraschend unter Expansionsschwelle

PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich im Juli die Stimmung unter kleineren und mittleren Industriebetrieben trotz der Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit mit den USA überraschend stark eingetrübt. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel um 0,9 Punkte auf 49,5 Zähler. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Rückgang auf 50,2 Punkte gerechnet. Mit dem deutlichen Rutsch fiel der Index auch unter die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet. Am Donnerstag hatte das staatliche Statistikamt seinen Index für die großen und staatlich dominierten chinesischen Industriebetriebe veröffentlicht. Dieser hatte ebenfalls enttäuscht, indem er stärker als erwartet auf 49,3 Punkte fiel./zb/nas