EQS-News: MAX Automation mit herausforderndem Halbjahresverlauf – Entwicklung des Auftragseingangs zwar unter Erwartungen, aber erste Wachstumssignale

EQS-News: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

MAX Automation mit herausforderndem Halbjahresverlauf – Entwicklung des Auftragseingangs zwar unter Erwartungen, aber erste Wachstumssignale



01.08.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG



MAX Automation mit herausforderndem Halbjahresverlauf – Entwicklung des Auftragseingangs zwar unter Erwartungen, aber erste Wachstumssignale

Umsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche sinkt insbesondere aufgrund von schwächerer Auftragslage in den Vormonaten sowie Projektverschiebungen auf 154,4 Mio. Euro (6M 2024: 188,2 Mio. Euro)

Operatives Ergebnis (EBITDA) der fortgeführten Geschäftsbereiche verringert sich durch geringere Auslastung und fehlende Ergebnisbeiträge verschobener Projekte auf 3,9 Mio. Euro (6M 2024: 15,6 Mio. Euro)

Auftragseingang der fortgeführten Geschäftsbereiche steigt auf 176,5 Mio. Euro (6M 2024: 166,9 Mio. Euro) – leichte Belebung der Vergabeaktivitäten auf Kundenseite

Auftragsbestand der fortgeführten Geschäftsbereiche von 174,8 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 154,3 Mio. Euro)

Prognose 2025 angepasst: Umsatz zwischen 300 Mio. Euro und 340 Mio. Euro (bisher: zwischen 340 Mio. Euro und 400 Mio. Euro) sowie operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 12 Mio. Euro und 18 Mio. Euro (bisher: zwischen 21 Mio. Euro und 28 Mio. Euro)



Hamburg, 1. August2025 –Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA588) hat sich im ersten Halbjahr 2025 erneut in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld behauptet. Zwar hinterließen die anhaltende Investitionszurückhaltung in wichtigen Absatzmärkten sowie geopolitische Unsicherheiten und Zollrisiken Spuren im Geschäftsverlauf, dennoch war im Auftragseingang eine stabilisierende und in Teilen positive Entwicklung zu verzeichnen, die auf eine Belebung der Vergabeaktivitäten hindeutet. Insgesamt blieb das Wachstum des Auftragseingangs in den Segmenten jedoch überwiegend hinter den Erwartungen zurück.



STEIGENDER AUFTRAGSEINGANG – LEICHTE BELEBUNG DER VERGABEAKTIVITÄTEN AUF KUNDENSEITE

Der konsolidierte Auftragseingang der fortgeführten Geschäftsbereiche der MAX Gruppe stieg im ersten Halbjahr 2025 um 5,7 % auf 176,5 Mio. Euro (6M 2024: 166,9 Mio. Euro). Dabei war eine leichte Belebung der Vergabeaktivitäten auf Kundenseite zu verzeichnen. Das Segment NSM + Jücker profitierte von einer Marktbelebung in der Verpackungsautomation, während im Segment ELWEMA wie im Vorjahreszeitraum erneut Großaufträge gewonnen werden konnten.

Der Auftragsbestand der MAX Gruppe in den fortgeführten Geschäftsbereichen erhöhte sich zum 30. Juni 2025 um 13,3 % auf 174,8 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 154,3 Mio. Euro).



UMSATZ- UND ERGEBNISRÜCKGANG IN H1 2025 DURCH SCHWÄCHERE VORMONATE UND PROJEKTVERSCHIEBUNGEN

Die Umsatzerlöse der fortgeführten Geschäftsbereiche der MAX Gruppe sanken im ersten Halbjahr 2025 insbesondere aufgrund der schwächeren Auftragslage in den Vormonaten sowie aufgrund von Projektverschiebungen um 17,9 % auf 154,4 Mio. Euro (6M 2024: 188,2 Mio. Euro).

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) der fortgeführten Geschäftsbereiche der MAX Gruppe sank im ersten Halbjahr 2025 im Wesentlichen aufgrund der geringeren Auslastung sowie der fehlenden Ergebnisbeiträge temporär verschobener Auftragsrealisierungen auf 3,9 Mio. Euro (6M 2024: 15,6 Mio. Euro). Die auf den Umsatz bezogene EBITDA-Marge verringerte sich entsprechend auf 2,5 % (6M 2024: 8,3 %).

Der operative Cashflow der MAX Gruppe verbesserte sich im ersten Halbjahr 2025 vor allem durch die Reduzierung des Working Capitals auf einen Mittelzufluss von 2,3 Mio. Euro (6M 2024: Mittelabfluss von 1,3 Mio. Euro). Der Mittelabfluss im Cashflow aus Investitionstätigkeit reduzierte sich mit der Veräußerungen eines Gebäudes auf 0,4 Mio. Euro (6M 2024: Mittelabfluss von 5,7 Mio. Euro). Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit resultierte aus der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten sowie Zinszahlungen in einem Mittelabfluss von 4,7 Mio. Euro (6M 2024: Mittelzufluss von 0,7 Mio. Euro). Der Finanzmittelbestand gemäß Bilanz verringerte sich stichtagsbedingt zum 30. Juni 2025 auf 7,7 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 9,0 Mio. Euro).

Das Working Capital der MAX Gruppe lag zum 30. Juni 2025 mit 99,6 Mio. Euro um 5,4 % unter dem Niveau des Vorjahres (31. Dezember 2024: 105,3 Mio. Euro). Dabei standen einem Vorratsabbau im Wesentlichen erhaltene Anzahlungen für Neuprojekte gegenüber. Die Nettoverschuldung (inklusive Leasing) lag mit 58,7 Mio. Euro auf Vorjahresniveau (31. Dezember 2024: 58,2 Mio. Euro). Exklusive Leasing betrug die Nettoverschuldung 43,2 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 40,8 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote der MAX Gruppe lag mit 54,3 % auf dem robusten Niveau des Vorjahres (31. Dezember 2024: 54,6 %).



Guido Mundt, Verwaltungsratsvorsitzender der MAX Automation SE: „Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds mit Investitionszurückhaltung und geopolitischen Risiken zeigt sich die MAX Gruppe im ersten Halbjahr 2025 widerstandsfähig. Die positive Entwicklung beim Auftragseingang und der verbesserte operative Cashflow belegen unsere Handlungsfähigkeit. Mit einem soliden Auftragsbestand, im Q3 verstärkt eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen und aufgrund der erfolgten Refinanzierung verbunden mit einer soliden Eigenkapitalausstattung sind wir in finanzieller Hinsicht gut aufgestellt, um auch weiterhin zielgerichtet und agil im Markt zu agieren.“



PROGNOSE 2025 ANGEPASST

Nach Ende des Berichtszeitraums passte die MAX Gruppe die Umsatz- und EBITDA-Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 nach unten an. Auf Basis der Zahlen des ersten Halbjahres 2025 sowie einer aktualisierten Hochrechnung für das Gesamtjahr erwartet die MAX Automation SE nun einen Umsatz zwischen 300 Mio. Euro und 340 Mio. Euro (bisher: zwischen 340 Mio. Euro und 400 Mio. Euro) sowie ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 12 Mio. Euro und 18 Mio. Euro (bisher: zwischen 21 Mio. Euro und 28 Mio. Euro).

Maßgeblich für die Anpassung der Umsatzprognose war im Wesentlichen ein schwächerer sowie verzögerter Auftragseingang im ersten Halbjahr 2025 infolge der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der Verunsicherungen aufgrund der US-Zollpolitik. Darüber hinaus kam es zur Verschiebung von im Bestand befindlichen Projekten insbesondere im Automobilbereich sowie im Bereich Umwelttechnik. Hinzu kommen erwartete Einmalkosten im mittleren einstelligen Millionenbereich im Zusammenhang mit Kostenreduzierungsmaßnahmen.



KENNZAHLEN DER GRUPPE (FORTGEFÜHRTE GESCHÄFTSBEREICHE) IM ÜBERBLICK

* Stichtagsvergleich 30. Juni 2025 zu 31. Dezember 2024



KENNZAHLEN DER SEGMENTE IM ÜBERBLICK

* Stichtagsvergleich 30. Juni 2025 zu 31. Dezember 2024



DETAILLIERTE FINANZINFORMATIONEN

Die vollständige Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr 2025 der MAX Automation SE steht unter https://www.maxautomation.com/investor-relations/finanzberichte als Download zur Verfügung.



KONTAKT:

Marcel Neustock

Investor Relations

Tel.: +49 – 40 – 8080 582 75

investor.relations@maxautomation.com

www.maxautomation.com



ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN:

Susan Hoffmeister

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Tel.: +49 – 89 – 125 09 03 33

sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de



ÜBER DIE MAX AUTOMATION SE

Die MAX Automation SE mit Sitz in Hamburg ist eine mittelständische Finanz- und Beteiligungsgesellschaft, die sich auf das Management und den Erwerb von Beteiligungen an wachstums- und cashflowstarken Unternehmen in Nischenmärkten konzentriert. Die Produkte und Lösungen der Portfoliounternehmen werden in verschiedenen Endindustrien und für zahlreiche industrielle Anwendungen eingesetzt, unter anderem in der Automobil-, Elektronik-, Recycling‑, Rohstoffverarbeitungs- und Verpackungsindustrie sowie in der Medizintechnik. Seit 2015 ist die MAX Automation SE im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN DE000A2DA588).

www.maxautomation.com

01.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2177164 01.08.2025 CET/CEST