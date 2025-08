Eurozone: Inflation verharrt bei zwei Prozent

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Inflationsrate im Juli stabil geblieben. Die Verbraucherpreise seien im Jahresvergleich um 2,0 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg laut einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatten einen Rückgag auf 1,9 Prozent erwartet.

Die Inflation in der Eurozone entspricht damit mit dem mittelfristigen Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent. Die Kernrate der Inflation, bei der bestimmte, besonders schwankungsanfällige Komponenten herausgerechnet werden, liegt unverändert bei 2,3 Prozent. Dies war von Volkswirten erwartet worden.

Die EZB hatte zuletzt Anfang Juni den Einlagenzins zum achten Mal seit dem vergangenen Sommer gesenkt. In der vergangenen Woche hat sie den Leitzins bestätigt./jsl/mis