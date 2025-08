Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Schadensbegrenzung in Kiew

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Schadensbegrenzung in Kiew:

"Die von den Abgeordneten ohne Gegenstimmen beschlossene Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden war das Mindeste, was sowohl die ukrainische Gesellschaft als auch die westlichen Unterstützer des Landes erwarten konnten. Die Eindeutigkeit des Votums zeigt, dass die Parlamentarier (.) den Ernst der Lage verstanden haben. (.) Aber es wird in dem vom Krieg getroffenen und ermüdeten Land schwerfallen, noch einmal einen solchen öffentlichen Druck auf die Regierung zu erzeugen wie in den vergangenen Tagen. Es ist deshalb an der EU und ihren Mitgliedstaaten, solche Warnsignale aus der Ukraine aufmerksam zu registrieren und die ukrainische Führung unverzüglich und deutlich darauf anzusprechen. Es geht dabei um Europas Sicherheit. Denn in der Ukraine wird auch unsere Freiheit verteidigt."/DP/jha