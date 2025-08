ROUNDUP: Chevron verdient mehr als gedacht - Vorsicht bei Ölpreisentwicklung

HOUSTON (dpa-AFX) - Der US-Ölkonzern Chevron hat im zweiten Quartal dank einer rekordhohen Produktion mehr Gewinn als erwartet eingefahren. Der um Sonderpostern bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,77 US-Dollar, wie das Unternehmen am Freitag in Houston mitteilte. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum war das wegen niedrigerer Ölpreise ein Rückgang um fast ein Drittel. Analysten hatten jedoch einen stärkeren Rückgang erwartet. Trotz eines gesenkten Tempos bei den Aktienrückkäufen im Quartal will das Unternehmen auf Jahressicht hier seine ursprünglichen Ziele erreichen. Für die Entwicklung der Ölpreise ist Chevron-Chef Mike Wirth vorsichtig. Die Aktie legte im frühen US-Handel leicht zu.

Die internationalen Ölpreise lagen im zweiten Quartal im Schnitt nahezu 20 Dollar niedriger als ein Jahr zuvor, weil die Unsicherheit um die Weltwirtschaft infolge der US-Zollpolitik Nachfragesorgen auslöste. Chevron sieht Risiken, dass die Preise mit den Produktionsausweitungen der Opec und ihrer Verbündeten in den kommenden Monaten weiter sinken.

Beim erwarteten freien Barmittelzufluss (Free Cashflow) ist Konzernchef Wirth dagegen zuversichtlicher. Dieser soll bis nächstes Jahr 12,5 Milliarden Dollar erreichen, ein Viertel mehr als bisher angepeilt. Das gilt allerdings für einen Ölpreis um die 70 Dollar.

Rivale Exxon konnte im zweiten Quartal mit 1,64 Dollar Gewinn je Aktie vor Sonderposten ebenfalls etwas mehr verdienen als von Experten erwartet. Die Aktie des Konzerns verlor zuletzt 1,7 Prozent.