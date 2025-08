AKTIE IM FOKUS: SAF-Holland gefragt - Auftrag in den USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Auftrag hat bei den Aktionären von SAF-Holland am Montag für bessere Stimmung gesorgt. Die Papiere legten gegen Mittag um 2,33 Prozent auf 15,78 Euro zu. Damit hält zunächst auch die Chart-Unterstützung etwas über 15 Euro, die am Freitag und am Montag wackelte.

Der Zulieferer für Trailer- und Lkw-Bauer erhielt einen Auftrag eines

US-amerikanischen Herstellers von Spezialtrailern für den Militärtransport. Das Gesamtvolumen liegt im hohen einstelligen Millionen-US-Dollar-Bereich. Zum Vergleich: 2024 erzielte das Unternehme Umsätze von knapp 1,9 Milliarden Euro./mis/men