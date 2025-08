Kartellamt gibt grünes Licht für Werbe-Kooperation von RTL2 und Warner Bros.

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Das Bundeskartellamt legt RTL2 und Warner Bros Discovery bei ihren Plänen für ein Gemeinschaftsunternehmen für die Vermarktung von TV-Werbeflächen keine Steine in den Weg.

Die Bonner Kartellwächter gaben die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens am Montag frei. Die Zusammenarbeit der beiden kleineren Konkurrenten könne den Wettbewerb im TV-Markt sogar fördern, hieß es zur Begründung.

"Die Fernsehwelt ist im Umbruch, und es besteht ein verstärktes Interesse an Kooperationen, um im zunehmenden Wettbewerb mit internationalen Playern bestehen zu können", sagte Kartellamtschef Andreas Mundt. Unter anderem greift der italienische Medienkonzern MFE aktuell nach der deutschen Senderkette ProSiebenSat.1. Da es sich bei RTL2 und Warner um in Deutschland kleinere Wettbewerber handele, "dürften davon sogar positive Impulse für den Wettbewerb ausgehen".

RTL2, eine Tochter von RTL und anderen Medienunternehmen, betreibt in Deutschland den gleichnamigen werbefinanzierten Fernsehsender. Die Inhalte werden aber auch über RTL+ und weitere Plattformen verbreitet. Vermarktet habe RTL2 seine Werbeflächen bislang in erster Linie über die hauseigene El Cartel Media. Warner Bros. Discovery betreibt in Deutschland Free-TV-Kanäle wie DMAX, TLC, Tele5 oder Eurosport 1 sowie Pay-TV-Kanäle wie den Discovery Channel, Warner TV Film, Cartoonito oder Eurosport 2. Seine Werbeflächen hat das Unternehmen zuletzt überwiegend selbst vermarktet. Sowohl RTL2 mit El Cartel Media als auch Warner Bros. Discovery lägen mit ihren Werbeumsätzen weit hinter den Vermarktern der führenden Sendergruppen RTL und ProSiebenSat.1. Zugleich gebe es in dem Markt neue Wettbewerber wie Amazon Prime.

