SIG Group AG / Schlagwort(e): Personalie

SIG Group AG: Ann-Kristin Erkens zur Interim-CEO von SIG ernannt



04.08.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung

4. August 2025



Ann-Kristin Erkens zur Interim-CEO von SIG ernannt

Der Verwaltungsrat von SIG und Samuel Sigrist haben einvernehmlich beschlossen, dass Samuel Sigrist mit sofortiger Wirkung von seiner Position als Chief Executive Officer von SIG zurücktritt. Der Verwaltungsrat sucht einen neuen CEO, um das Unternehmen durch die nächste Phase zu führen.

Der Verwaltungsrat hat Ann-Kristin Erkens zur Interim-CEO von SIG ernannt. Ann-Kristin Erkens übernimmt diese Position mit sofortiger Wirkung und bleibt weiterhin Chief Financial Officer von SIG.

Ola Rollén, Präsident des Verwaltungsrats, sagte: „Seit der diesjährigen Generalversammlung im April hat SIG eine neue Zusammensetzung des Verwaltungsrats. Der neue Verwaltungsrat hat diese Zeit genutzt, um die Strategie des Unternehmens zu überprüfen. Wir sind überzeugt, dass Potenzial vorhanden ist, das Wachstum zu beschleunigen und die Leistung zu verbessern. Mit einer neuen Führung wollen wir die Umsetzung verstärkt vorantreiben. Daher hat der Verwaltungsrat den Prozess zur Rekrutierung eines neuen CEO eingeleitet. In der Zwischenzeit wird Ann-Kristin Erkens mit voller Unterstützung von mir und dem Verwaltungsrat das Tagesgeschäft leiten. Der Verwaltungsrat dankt Samuel für seine 20-jährige Tätigkeit bei SIG und seine letzten 4,5 Jahre als CEO. Samuel hat viele positive Beiträge zu den Ergebnissen und der Strategie des Unternehmens geleistet. Der Verwaltungsrat wünscht ihm für die Zukunft viel Erfolg.“

Ein neuer Termin für den ursprünglich für den 2. Oktober 2025 geplanten Capital Markets Day wird zu gegebener Zeit bekanntgegeben.



Kontakt für Investoren:



Ingrid McMahon

Director Investor Relations

Tel.: +41 52 543 1224

E-Mail: Ingrid.mcmahon@sig.biz



Kontakt für Medien:



Andreas Hildenbrand

Lemongrass Communications

Tel.: +41 44 202 5238

E-Mail: andreas.hildenbrand@lemongrass.agency





Über SIG

SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen „for better“ – besser für unsere Kunden, für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Welt. Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen, Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel- und Getränkeprodukte auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise an Verbraucherinnen und Verbraucher in aller Welt zu bringen. Unsere Technologie und unsere herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für vielfältige Produkte, smartere Produktionswerke und vernetzte Verpackungen anzubieten, die den sich ständig ändernden Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbraucher gerecht werden. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit, und wir streben danach, ein regeneratives System für Lebensmittelverpackungen zu schaffen.

Gegründet im Jahr 1853, hat SIG den Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz, und ist an der SIX Swiss Exchange notiert. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 9.600 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2024 produzierte SIG 57 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR 3,3 Milliarden. SIG hat ein AAA ESG-Rating von MSCI, ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis und ist im FTSE4Good Index vertreten. Weitere Informationen unter www.sig.biz.

Disclaimer and cautionary statement

This media release and the information contained herein are provided solely for information purposes and are not to be construed as a solicitation of an offer to buy or sell any securities or other financial instruments in Switzerland, the United States or any other jurisdiction.

The information contained in this media release and in any link to our website indicated herein is not for use within any country or jurisdiction or by any persons where such use would constitute a violation of law. If this applies to you, you are not authorised to access or use any such information.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

SIG_Change_250804_Deutsch

Ende der Adhoc-Mitteilung

2178662 04.08.2025 CET/CEST