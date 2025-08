Swatch-Chef setzt auf Einigung Schweiz-USA über Zölle

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Chef des Schweizer Uhrenherstellers Swatch, Nick Hayek, ist zuversichtlich für ein Handelsabkommen zwischen der Schweiz und den USA in letzter Minute.

"Es ist nicht der Weltuntergang. Natürlich kann eine Einigung erzielt werden", sagte Hayek der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. "Warum sollte Trump am 1. August Zölle ankündigen und sie erst am 7. August einführen? Die Tür ist immer offen."

Hayek forderte Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter zu einem raschen Treffen mit US-Präsident Donald Trump auf, um eine bessere Vereinbarung als die vom Präsidenten angekündigten Zölle von 39 Prozent auf Schweizer Importe in die Vereinigten Staaten auszuhandeln. "Karin Keller-Sutter ist die Chefin der Schweizer Regierung, sie ist die Präsidentin. Sie sollte das Flugzeug nehmen und nach Washington fliegen. Das würde die Chancen auf eine Einigung enorm erhöhen."

Trump hat am vergangenen Freitag überraschend 39 Prozent Zölle auf Schweizer Waren angekündigt und damit die exportorientierte Wirtschaft des Landes alarmiert. Die Schweizer Regierung setzt nun auf schnelle Nachverhandlungen und will alles tun, um guten Willen zu zeigen und das Schweizer Angebot an die USA zu überarbeiten, bevor die Zölle am Donnerstag in Kraft treten. Das Kabinett wird im Laufe des Montags zu einer Sondersitzung zusammenkommen.

Wirtschaftsexperten halten die Uhrenbranche für besonders exponiert gegenüber den US-Zöllen. An der Börse gehört Swatch mit einem Minus von 2,3 Prozent zu den größten Kursverlierern. Die Aktien des Luxusgüterherstellers Richemont sanken um 1,7 Prozent. "Die Auswirkungen der US-Zölle, wenn sie bei 39 Prozent bleiben, könnten für zahlreiche Marken in der Schweiz verheerend sein", sagt Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy.

PUFFER FÜR SWATCH DURCH HOHE US-LAGERBESTÄNDE

Swatch selbst würden hohe Lagerbestände in den Vereinigten Staaten kurzfristig Luft verschaffen, sagte Hayek. Der vor allem für seine Plastikuhren bekannte Uhrenkonzern, zu dem auch teurere Marken wie Omega, Tissot und Longines gehören, sei gut positioniert, um die Handelsspannungen zu überstehen. "Unsere Marken wachsen in den Vereinigten Staaten sehr stark, und der Konsum ist gut", erklärte Hayek. "Ich bin sehr froh, dass wir bereits in den ersten sechs Monaten dieses Jahres, als die Geschichte über die Zölle begann, eine Menge Lagerbestände umgeschichtet haben." Swatch wolle die Lagerbestände in den USA in den nächsten Tagen noch etwas aufstocken, fügte Hayek hinzu.

Dem Broker Jefferies zufolge generierte Swatch im vergangenen Jahr 18 Prozent des Umsatzes von 6,7 Milliarden Franken in den USA. Laut dem Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie sind die Vereinigten Staaten der größte Auslandsmarkt für Schweizer Uhren: 16,8 Prozent der Exporte der Branche im Wert von rund 4,4 Milliarden Franken gehen in die USA.

