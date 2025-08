Zalando: Vergiss die Schuhe – schrei vor Glück bei möglichen 10,5 %

Werbung. Erinnern Sie sich noch an die berühmte „Schrei vor Glück“-Werbung von Zalando? Laut, frech und völlig anders – so katapultierte sich das junge Unternehmen 2008 in die öffentliche Wahrnehmung. Und mit dem kostenlosen Versand und 100 Tagen Rückgaberecht lag Zalando goldrichtig. Für viele – mich übrigens eingeschlossen – war das der Moment, in dem Online-Shopping plötzlich zum ersten Mal wirklich greifbar, bequem und attraktiv wurde. Kein Risiko, keine Verpflichtung – einfach bestellen, anprobieren und bei Nichtgefallen problemlos zurückschicken. Ein Konzept, das den Zeitgeist perfekt traf und dabei ganz nebenbei den Standard für E-Commerce in Deutschland neu gesetzt hat.

Heute ist Zalando Marktführer im europäischen Online-Modeeinzelhandel. Doch zu Beginn gab es gewisse Zweifel am Geschäftsmodell der Gründer David Schneider und Robert Gentz. Ohne Branchenerfahrung starteten die beiden in einer kleinen Wohnung in Berlin, mit einem improvisierten Lager und Büro. Sie packten selbst die Schuhe ein, die sie verkauften, und verschickten sie eigenhändig. Das erste „Lager“ war wohl nichts anderes als ein Raum, der bis zum Rand mit Schuhkartons vollgestopft war. Ich liebe diese charmante und fast schon nostalgische Gründergeschichte!

Zalando ist längst kein Startup mehr. Seit 2021 gehört es zum deutschen Leitindex DAX und ist eine der bekanntesten Marken in Europa. Lassen Sie uns die aktuelle Entwicklung des Unternehmens mal wieder etwas genauer anschauen….

Im vergangenen Jahr, 16 Jahre nach der Gründung, zählte Zalando rund 52 Millionen aktive Kunden in 25 europäischen Ländern und erzielte einen Konzernumsatz von 10,57 Milliarden Euro (2023: 10,14 Milliarden Euro). Um weiter zu wachsen und die Marktposition auszubauen, setzt Zalando unter anderem auf Zukäufe. Im Dezember 2024 hat der Berliner Online-Modehändler angekündigt, den kleineren Hamburger Konkurrenten About You zu übernehmen. About You verbuchte mit seinen 12,9 Millionen aktiven Kunden im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 2,00 Milliarden Euro. Der Zukauf, der Anfang Juli final von der EU-Kommission genehmigt wurde, kostet Zalando rund 1,13 Milliarden Euro. Die Übernahme soll rund 100 Millionen Euro Einsparungen bringen und das Wachstum beschleunigen.

Zalando erzielt den Großteil des Konzernumsatzes, gut 91 Prozent, im Geschäft mit Privatkunden, der Rest entfällt auf Firmenkunden. Hier stellt Zalando mit „Zeos“ anderen Online-Shopanbietern seine Logistik-Infrastruktur zur Verfügung und will mit dem Shop-System Scayle von About You das Gesamtangebot für Firmenkunden erweitern. Zu den Kunden der E-Commerce-Plattform Scayle zählen unter anderem renommierte Adressen wie Harrods, Fielmann und der FC Bayern. Der Zukauf von About You scheint eine sinnvolle Ergänzung für Zalando und sollte sich mittelfristig positiv auf das Ergebnis auswirken.

Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte im vergangenen Jahr 840 Millionen Euro (2023: 684 Millionen Euro). Analysten erwarten im laufenden Geschäftsjahr einen Anstieg um 8,7 Prozent auf 913 Millionen Euro. Zalando ist gut in das Geschäftsjahr 2025 gestartet und hat im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Diese loben neben dem starken Markenimage und der Marktposition die hohe Effizienz in der Logistik und im Lagernetzwerk sowie die solide Bilanz.

Um die eigene Position zu stärken, startete Zalando im vergangenen Jahr die Kampagne „Was zieh ich an?“ und forciert neue Technologien wie künstliche Intelligenz, um zum Beispiel Kleidungsstücke zu scannen und sie mit den Maßen der Kundinnen und Kunden abzugleichen. Durch die Visualisierung können diese schon vor der Bestellung erkennen, ob die Kleidungsstücke zu ihrem Typ passen – das sollte die Retourenquote senken. Neben den hohen Kosten für Retouren bestehen weitere Risiken für das Unternehmen. Ungünstige makroökonomische Bedingungen und die geopolitische Unsicherheit könnten die Kauflust der Verbraucherinnen und Verbraucher bremsen. Zudem ist der Markt wettbewerbsintensiv und wie wir alle wissen: im Internet lassen sich Preise leicht vergleichen.

In Anbetracht dieser Unsicherheitsfaktoren sowie der Tatsache, dass Zalando keine Dividende zahlt, lohnt sich ein Blick über das klassische Aktieninvestment hinaus. Vielleicht passt zu Ihrem Portfolio gerade auch etwas, das nicht nur auf Kursgewinne setzt. Denn unser neues Zalando Express-Zertifikat Relax, das von den Kurs-Schwankungen der Aktie profitiert, stellt attraktive jährliche Zinsen in Aussicht. Zudem ist es mit einem hohen Risikopuffer von 40 Prozent ausgestattet. Und genau dann darf man sich ruhig mal denken: „Vergiss die Schuhe - schrei vor Glück wegen möglichen 10,5 Prozent Zinsen!“

10,5 Prozent mögliche Zinsen pro Periode, vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeit plus 40 Prozent Risikopuffer

Das DekaBank Zalando Express-Zertifikat Relax 10/2031 (WKN DK1GCH) bietet die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung zum Festbetrag von 1.000 Euro inklusive der Zinsen von 105 Euro pro Zinsperiode. Eine vorzeitige Rückzahlung findet statt, wenn der Schlusskurs der Zalando-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf oder über der Tilgungsschwelle notiert (erste Beobachtungs- bzw. Zinsperiode 14 Monate, danach jeweils 12 Monate). Die Tilgungsschwelle liegt am ersten Beobachtungstag im Oktober 2026 bei 100 Prozent des Startwerts und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent des Startwerts im Jahr 2030. Startwert ist der Schlusskurs am Ende der Zeichnungsfrist, am 25.08.2025.

Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung, werden im Oktober 2031 der maximal mögliche Zinsbetrag von 630 Euro plus 1.000 Euro Festbetrag ausgezahlt – allerdings nur, wenn die Zalando-Aktie am finalen Bewertungstag (21.10.2031) nicht unterhalb der Barriere von 60 Prozent des Startwerts schließt.



Eine Unterschreitung der Barriere am finalen Bewertungstag führt hingegen zu Verlusten. In einem solchen Negativszenario werden keine Zinsen gezahlt und anstelle des Festbetrags werden Zalando-Aktien – deren Kurs dann niedriger ist – zu 100 Prozent des Startwerts übertragen. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten: Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank drohen Verluste bis hin zum Totalverlust.



Die Zeichnung läuft vom 04.08.2025 bis 25.08.2025 (10 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung. Der Emissionspreis beträgt 1.010 Euro inkl. 1,00 % Ausgabeaufschlag.

Disclaimer: Dieses Dokument enthält keine Kostendarstellung, die die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis erfüllt. Einen solchen erhalten Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-I-25“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK1GCH8_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

Charlotte Neugebauer ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.