Zwei Tote im Gebiet Charkiw - Selenskyj besucht Front

WOWTSCHANSK (dpa-AFX) - Bei einem russischen Drohnenangriff sind in der Nähe von Wowtschansk im ostukrainischen Gebiet Charkiw zwei Menschen getötet worden. Der Mann und die Frau seien auf einem Moped unterwegs gewesen, als sie von der Drohne getroffen wurden, teilte die Polizei des Gebiets bei Telegram mit. Zugleich berichtete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ebenfalls bei Telegram von seinem Frontbesuch in dem Gebiet und in der Stadt Charkiw.

Dabei informierte Selenskyj unter anderem darüber, dass Russland in der Region auch Söldner aus China, Tadschikistan, Usbekistan, Pakistan und afrikanischen Ländern einsetze. Details nannte er nicht. Der Präsident besucht immer wieder frontnahe Orte, um den Soldaten und Menschen für den Kampf gegen die russische Invasion Mut zuzusprechen.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./ast/DP/he