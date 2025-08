Börse Frankfurt-News: ETFs: "Tech is back - oder war nie weg"

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Fallende Kurse bleiben Einstiegschancen. So lautet weiterhin das Motto im ETF-Handel an der Deutschen Börse. Besonders beliebt: Technologieaktien. Aber auch die Emerging Markets und Kanada rücken in den Fokus der Anlegerinnen und Anleger.

5. August 2025. Trotz - oder gerade wegen - der Kursverluste zum Wochenschluss zeigten sich viele Anlegerinnen und Anleger in Kauflaune. "Bei deutlich erhöhtem Umsatz verzeichneten wir rund 30 Prozent mehr Käufe als Verkäufe", berichtet Holger Heinrich von der Baader Bank AG. Auch Frank Mohr von der Société Générale zieht eine positive Bilanz: "Gute Umsätze, mit einem Kaufüberhang von 57 Prozent - leicht unter dem Niveau der Vorwoche."

US-Indexfonds: Verkäufe gegen den Trend

Die höchsten Umsätze entfallen weiterhin auf Aktien-ETFs - laut Mohr rund drei Viertel des gesamten Handelsvolumens. Besonders im Fokus: US-Indexfonds, die aktuell jedoch eher verkauft als gekauft werden. Beispiele nennt der Händler mit dem iShares Core S&P 500 (IE00B5BMR087) und dem JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active (IE000I5MBLC4).

Auch dividendenorientierte ETFs wie der UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite (IE000JQ2IJD3) und der First Trust SMID Rising Dividend Achievers (IE0001R850E1) verbuchten laut Heinrich Abflüsse. Bei Standardindizes hingegen sieht er vermehrt Käufe (IE000Z7P04F4, IE000UBAW7M3, IE00BG04M077).

Globale ETFs profitieren vom Monatsanfang

Weltweit gestreute Indexfonds profitieren vom Sparplan-Stichtag: Mohr beobachtet gerade zum Beginn des neuen Monats"deutlich mehr Käufe". Neben Klassikern wie dem MSCI World (IE00B4L5Y983) standen auch aktiv verwaltete ESG-Produkte wie der Invesco Global Active ESG Equity (IE00BJQRDN15) auf den Kauflisten. Heinrich ergänzt: Auch der Vanguard ESG Global All Cap (IE00BNG8L385), der Xtrackers MSCI Global SDGs (IE000PSF3A70) und der Frankfurter Modern Value (LU2439874319) waren gefragt. Verkäufe meldet er dagegen für den AXA IM MSCI World Equity (IE000TT7HZ88) und den BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select (IE0008D0AIU9).

Europa-ETFs: Kein klarer Trend

Im europäischen ETF-Segment ergibt sich laut Heinrich ein ausgeglichenes Bild: "Es ist kein klarer Trend erkennbar." Auch in Teilsegmenten wie Small Caps finden Käufe und Verkäufe statt. Der UBS MSCI EMU Small Cap (LU0671493277) ist gefragt, während der iShares EURO STOXX Small (IE00B02KXM00) eher abgestoßen wird. Mohr nennt den iShares MSCI EMU Screened (IE00BFNM3B99) auf der Kaufseite und den iShares Core EURO STOXX 50 (DE0005933956) auf der Verkaufsseite.

Emerging Markets und Kanada im Aufwind

Abseits der etablierten Märkte greifen Anlegerinnen und Anleger verstärkt bei Emerging Markets zu. Gefragt sind der Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition (LU2109787049) und der iShares MSCI EM IMI Screened (IE00BFNM3P36). Mohr hebt zudem starke Zuflüsse in den UBS MSCI Canada (LU0446734872) hervor - kanadische Aktien erholten sich zuletzt schneller als viele US-Pendants.

Tech bleibt der Star

Branchen-ETFs zeigen erneut eine klare Präferenz für Tech-Aktien. "Tech is back - oder war nie weg", sagt Mohr mit Blick auf einen deutlichen Kaufüberhang. Besonders gefragt sind:

? iShares S&P 500 Information Technology (IE00B3WJKG14)

? Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60)

? Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51)

? First Trust Nasdaq Cybersecurity (IE00BF16M727)

? Xtrackers Future Mobility (IE00BGV5VR99)

? VanEck Space Innovators (IE000YU9K6K2)

Rüstung: Nachfrage mit leichten Abgaben

Auch ETFs aus dem Verteidigungssektor bleiben gefragt. Ivo Orlemann von der ICF Bank nennt den VanEck Defense (IE000YYE6WK5) und den WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98) als Beispiele. Allerdings beobachtet er auch Gewinnmitnahmen: "Die Euphorie lässt etwas nach."

Kryptowährungen: Bitcoin mit Großumsatz

Bewegung kommt laut Orlemann auch wieder in den Krypto-Markt. Im WisdomTree Physical Bitcoin (GB00BJYDH287) wurden vergangene Woche rund 200.000 Stück gehandelt - ein außergewöhnlich hohes Volumen.

Von Thomas Koch, 5. August 2025, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)