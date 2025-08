Devisen: Euro gibt etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag etwas nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1555 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1546 (Montag: 1,1565) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8661 (0,8646) Euro.

Seine jüngsten deutlichen Kursgewinne verteidigte der Euro aber weitgehend. Am Freitag hatte ein überraschend schwacher US-Arbeitsmarktbericht Spekulation auf schon baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed verstärkt. Das hatte den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen, der zuvor auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni gefallen war.

Am Dienstag verstärkte sich das Bild einer sich abkühlenden US-Wirtschaft. So hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor im Juli unerwartet abgeschwächt. Besonders der Unterindikator für die Beschäftigung sank. "Nur knapp steht das Stimmungsbarometer der Serviceunternehmen nun noch oberhalb der Wachstumsgrenze und die konjunkturellen Sorgenfalten werden somit größer", kommentierte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba. "Im Hinblick auf die Politik der US-Notenbank Fed werden die ohnehin schon ausgeprägten Erwartungen einer Lockerung im September und im weiteren Jahresverlauf wohl nochmals verstärkt."

Zudem tut US-Präsident Donald Trump alles dafür, damit die Fed künftig eine lockere Geldpolitik fährt. US-Finanzminister Scott Bessent will laut ihm zwar nicht Nachfolger von Notenbankchef Jerome Powell werden. Trump hatte zuvor immer wieder klar gemacht, dass er sich für einen Kandidaten entscheiden wird, der sich für niedrige Zinsen einsetzt. Am Freitag hatte Vorstandsmitglied Adriana Kugler ihren Rücktritt angekündigt. Dies gibt Trump die Möglichkeit, das Direktorium mit einem ihm genehmen Kandidaten zu besetzten. Eine grundsätzlich lockere Geldpolitik würde grundsätzlich den Dollar tendenziell belasten.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86930 (0,87040) britische Pfund, 170,42 (170,45) japanische Yen und 0,9347 (0,9344) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 3.383 Dollar. Das waren 10 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he