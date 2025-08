ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Zalando auf 'Neutral' - Ziel 29 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Zalando nach überraschend bereits am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analystin Georgina Johanan hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das angehobene operative Ergebnisziel des Internet-Modehändlers hervor. Zugleich habe Zalando aber das obere Ende der Prognosespanne für das Bruttowarenvolumen gesenkt und die etwas enttäuschende Bruttomarge im zweiten Quartal deute auf ein gewisses Risiko im restlichen Jahr hin, schrieb sie./rob/ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 23:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 00:15 / BST

