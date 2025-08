Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,13 Prozent auf 130,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,63 Prozent.

Schwache Industriedaten aus Deutschland stützten die Anleihen. Die Auftragseingänge in der Industrie sind im Juni erneut gefallen. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg erwartet. "Besonders auffällig war der Rückgang der Aufträge aus dem Ausland außerhalb der Eurozone, was ein Indiz für wirkende US-Zölle sein könnte", kommentierte Vincent Stamer, Volkswirt bei der Commerzbank. "Insgesamt liegen die Auftragseingänge damit wieder auf dem Niveau zu Beginn des Jahres und enttäuschen erneut die Hoffnungen auf eine nachhaltige Erholung in der deutschen Industrie."

Ansonsten werden im weiteren Tagesverlauf wenige Impulse erwartet. In der Eurozone stehen Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen an. In den USA werden keine Konjunkturdaten erwartet. Am Dienstag hatten schwache Zahlen aus dem Dienstleistungssektor bereits bestehende Konjunktursorgen geschürt./jsl/jkr/jha/