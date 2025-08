Devisen: Eurokurs steigt über 1,16 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch über 1,16 US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1635 Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch unter 1,16 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1604 (Dienstag: 1,1546) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8617 (0,8661) Euro.

Der Euro konnte damit an die Kursgewinne vom Dienstagnachmittag anknüpfen. Erneut enttäuschende US-Daten hatten den Dollar belastet. Die Stimmung im Dienstleistungssektor hatte sich überraschend eingetrübt. Am Mittwoch wurden hingegen keine wichtigen Konjunkturdaten in den USA veröffentlicht.

Für Verunsicherung sorgt die anstehende Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zur Neubesetzung im Direktorium der Fed. Er könnte den Nachrücker nach Ablauf der Amtszeit von Jerome Powell im Mai 2026 auch zum Notenbankchef ernennen. Trump hat angekündigt, dass er nur einen Nachfolger ernennen wird, der sich für niedrige Zinsen ausspricht. Auch die Zollpolitik sorgt weiterhin für Verunsicherung. So hat Trump ein Dekret unterzeichnet, laut dem zusätzliche Zölle gegenüber Indien in Höhe von 25 Prozent erhoben werden. Damit steigt der Zollsatz für viele indische Produkte auf insgesamt 50 Prozent.

Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus Deutschland haben den Euro nicht belastet. Die Auftragseingänge in der Industrie sind im Juni erneut gefallen. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg erwartet. "Besonders auffällig war der Rückgang der Aufträge aus dem Ausland außerhalb der Eurozone, was ein Indiz für wirkende US-Zölle sein könnte", kommentierte Vincent Stamer, Volkswirt bei der Commerzbank. "Insgesamt liegen die Auftragseingänge damit wieder auf dem Niveau zu Beginn des Jahres und enttäuschen erneut die Hoffnungen auf eine nachhaltige Erholung in der deutschen Industrie."

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87170 (0,86930) britische Pfund, 171,22 (170,42) japanische Yen und 0,9369 (0,9347) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 3.375 Dollar. Das waren 2 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he