dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax weiter erholt erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT ERWARTET - Auch zur Wochenmitte ist mit leicht steigenden Kurse am deutschen Aktienmarkt zu rechnen. Etwa zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels taxierte der Broker IG Markets den Dax 0,4 Prozent höher auf 23.940 Punkte. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird etwas höher prognostiziert. Damit setzt sich die jüngste Erholung wohl fort. Der Dax könnte wieder in die jüngste Handelsspanne zwischen etwa 24.000 und 24.500 Zählern zurückkehren, aus der er am Freitag nach überraschend schwachen Arbeitsmarktzahlen aus den USA herausgefallen war. Das Interesse der Investoren richtet sich unverändert auf die Quartalszahlen und Ausblicke der Unternehmen.

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben am Dienstag ihren Erholungskurs letztlich abgebrochen. Im Dienstleistungssektor hatte sich die Stimmung im Juli unerwartet eingetrübt. Dies bremste die Indizes aus. Der Dow Jones Industrial schloss mit minus 0,14 Prozent auf 44.111,74 Punkten. Im Hinblick auf die Geldpolitik der US-Notenbank würden die ohnehin schon ausgeprägten Erwartungen an eine Lockerung im September und im weiteren Jahresverlauf wohl nochmals verstärkt, hieß es von Helaba. Die Fed stehe vor Herausforderungen, kommentierten die Experten von Capital Economics.

ASIEN: - WEITER ERHOLT - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch weiter zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um rund ein halbes Prozent. Auch in China ging es moderat nach oben. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,2 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte genauso stark zu.

DAX 23.846,07 0,37% XDAX 23.873,90 0,25% EuroSTOXX 50 5.249,59 0,14% Stoxx50 4.427,10 0,16% DJIA 44.111,74 -0,14% S&P 500 6 299,19 -0,49% NASDAQ 100 23.018,56 -0,73%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 130,29 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1577 0,02% USD/Yen 147,42 -0,13% Euro/Yen 170,67 -0,11%

BITCOIN:

Bitcoin 113.872 -0,23% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 68,06 0,44 USD WTI 65,57 0,41 USD

/jha/