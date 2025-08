EQS-Adhoc: REPLOID Group AG: REPLOID Group AG und PreZero Stiftung & Co. KG prüfen europaweite Verarbeitungs- und Vertriebskooperation.

EQS-Ad-hoc: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Nachhaltigkeit

REPLOID Group AG: REPLOID Group AG und PreZero Stiftung & Co. KG prüfen europaweite Verarbeitungs- und Vertriebskooperation.



06.08.2025 / 08:00 CET/CEST

Wels, 05.08.2025

Anfang Juni 2025 hat die REPLOID Group AG („REPLOID“) mit der PreZero Stiftung & Co. KG („PreZero“) und mit Ihrem Tochterunternehmen („GreenCycle“) ein nicht bindendes Memorandum of Understanding („MoU“) über eine potenzielle zukünftige Zusammenarbeit im Bereich der Verarbeitung von Insektenlarven sowie der Entwicklung und des Vertriebs von auf Insekten basierenden Produkten abgeschlossen. Auf Basis, der im MoU festgelegten Eckpunkte und nach weiteren konstruktiven Gesprächen haben sich REPLOID und PreZero auf die tiefergehende Prüfung der Kooperation verständigt, nämlich:

Unterstützung bei Planung, Bau und Umsetzung einer Insektenmastanlage in Buchen (Baden-Württemberg) zur Verwertung von Lebensmittelresten. Die Insektenmastanlage sowie eine dafür geeignete Verarbeitungsanlage sollen bis Ende 2026 errichtet sein.

Kooperation zu Bau und Betrieb einer Verarbeitungsanlage für Insektenlarven und Düngermittel sowie für den Vertrieb von Rohstoffen aus Insekten. Ein gemeinsamer Marktauftritt (eigene Marke) ist angedacht.

Die PreZero Stiftung & Co. KG sowie die GreenCycle GmbH gehören zur international tätigen Schwarz Gruppe, die zu den größten Handelsunternehmen weltweit zählt. PreZero Stiftung & Co. KG sowie die GreenCycle GmbH sind auf das Recycling- und Abfallmanagement spezialisiert und sehen in der Verwertung von Lebensmittelresten mittels Insekten und Entwicklung nachhaltiger Lösungen im Wertstoff- und Energiemanagement erhebliches Potential.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

