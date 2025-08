EQS-News: Nordex Group erhält von TEUT Energieprojekte Auftrag über knapp 52 MW aus Brandenburg

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält von TEUT Energieprojekte Auftrag über knapp 52 MW aus Brandenburg



06.08.2025

Hamburg, 6. August 2025. Die Nordex Group hat von der TEUT Energieprojekte GmbH einen Auftrag über 51,7 MW aus Bandenburg erhalten. Für den Windpark „Mürow-Neukünkendorf“ liefert und errichtet die Nordex Group neun Turbinen der 4- bis 6-MW-Klasse. Der Auftrag umfasst auch zwei Premium-Serviceverträge für die Wartung der Anlagen durch die Nordex Group über einen Zeitraum von 20 Jahren.

Die Errichtung der insgesamt neun Turbinen - sieben N149/5.X sowie jeweils eine N163/6.X und eine N133/4.8 mit je einer Nabenhöhe von 164 Metern - beginnt im Herbst 2026. Die Inbetriebnahme ist im Frühjahr 2027 vorgesehen.

Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group: „Aktuell errichten wir für die TEUT Unternehmensgruppe in Brandenburg bei Dobberzin unseren zweiten Prototypen der N175/6.X mit 179 Meter Nabenhöhe. Umso mehr freut es uns, dass TEUT auch bei ihrem neuesten Projekt wieder auf unsere Turbinentechnologie setzt. Für Nordex unterstreicht dies die zentrale Bedeutung effizienter Technologien und verlässlicher Partnerschaften als wesentliche Faktoren für eine nachhaltige Zukunft.“

„Seit 2020 arbeitet die Unternehmensgruppe TEUT mit der Nordex Group in diversen Projekten zusammen. Dieses soll sich in diesem neuen Projekt und in der Zukunft fortsetzen. Wir setzen auf verlässliche Technologie und die richtigen Anlagen für unsere Planungen und Projekte,“ so die Geschäftsführer der TEUT Energieprojekte GmbH Hinnerk Lange und Marcus Scherer.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

