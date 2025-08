Veolia Environnement: Immun gegen Zölle, angetrieben von Megatrends

Veolia, der globale Gigant für Umweltdienstleistungen, beweist eindrucksvoll, wie ökologische Herausforderungen in wirtschaftliche Erfolge umgewandelt werden können. Während US-Zölle das Unternehmen kaum berühren, treiben Megatrends wie Urbanisierung und Kreislaufwirtschaft das Wachstum an. Besonders das Recycling von strategischen Rohstoffen wie Lithium verspricht enorme Zukunftschancen. Der Plan, um jährlich 10 % beim Nettogewinn bis 2027 zu wachsen, untermauert die robuste Verfassung.

Veolia: ein Gigant im Dienst der Umwelt

Veolia ist weit mehr als nur ein Entsorgungsunternehmen. Der französische Konzern hat sich als weltweit führender Anbieter von optimiertem Ressourcenmanagement etabliert. Das Kerngeschäft ruht auf drei Säulen: Wasser, Abfall und Energie. Im Bereich der Wasserversorgung deckt Veolia den gesamten Kreislauf ab – von der Trinkwassergewinnung und -aufbereitung über die Verteilung bis hin zur Sammlung und Behandlung von Abwasser. Weltweit versorgt das Unternehmen Millionen von Menschen und zahlreiche Industriekunden mit sauberem Wasser und sorgt dafür, dass diese wertvolle Ressource effizient genutzt und wiederverwendet wird. Einen ebenso wichtigen Stellenwert hat die Abfallwirtschaft. Veolia hat sich zu einem Pionier der Kreislaufwirtschaft entwickelt. Das Unternehmen sammelt, sortiert und behandelt Abfälle, um daraus Sekundärrohstoffe zu gewinnen, die wieder in den Produktionszyklus eingespeist werden. Von der Kompostierung organischer Abfälle über das Recycling von Kunststoffen und Papier bis hin zur energetischen Verwertung von nicht wiederverwertbarem Restmüll – Veolia wandelt Abfall in eine Ressource um und trägt so maßgeblich zur Schonung natürlicher Vorkommen bei.