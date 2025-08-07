Aktien Frankfurt Eröffnung: Wenig verändert - Unternehmenszahlen im Blick
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Inmitten der Unternehmensberichtssaison hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zum Handelsstart zunächst recht träge präsentiert. Der Dax stagnierte in den ersten Handelsminuten bei 23.925 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,2 Prozent auf 31.012 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,3 Prozent.
Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets sieht die Käufer am Markt von zwei vagen Hoffnungen angetrieben: Eine Zinssenkung der US-Notenbank im September sowie ein mögliches Treffen zwischen den Präsidenten der USA, Ukraine und Russlands "vielleicht schon in der kommenden Woche"./edh/zb
