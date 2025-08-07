Britische Notenbank senkt Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet gesenkt. Er werde um 0,25 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent reduziert, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten überwiegend mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Entscheidung fiel mit 5 zu 4 Stimmen im geldpolitischen Ausschuss knapp aus.
Im Juni hatte die britische Notenbank den Leitzins noch stabil gehalten. Gesenkt hatte sie die Leitzinsen zuletzt im Mai.
Im August 2024 hatte die Notenbank erstmals seit der großen Inflationswelle die Zinsen nach unten gesetzt. Seitdem wurden sie um insgesamt 1,25 Punkte reduziert./jsl/jkr/jha/
onvista Premium-Artikel
Chartzeit EilmeldungCameco – Profiteur der nuklearen Renaissanceheute, 10:26 Uhr · onvista
onvista Bilanz-AnalyseAmazon vergrault Anleger mit schwacher Prognose – sieht’s wirklich so schlecht aus?05. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan RißeWieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte03. Aug. · Acatis
Das könnte dich auch interessieren
Amerikanische NotenbankTrump: Finanzminister Bessent will nicht Fed-Chef werden05. Aug. · dpa-AFX
Amerikanische NotenbankTrump: Zentralbankrat soll Fed-Chef Kontrolle entziehen01. Aug. · dpa-AFX
Eurozone: Erzeugerpreise legen etwas weniger als erwartet zu05. Aug. · dpa-AFX
WDH/Trump: Finanzminister Bessent will nicht Fed-Chef werden05. Aug. · dpa-AFX
Trump: Zentralbankrat soll Fed-Chef Kontrolle entziehen01. Aug. · dpa-AFX