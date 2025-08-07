EQS-Adhoc: HPI AG beschließt Delisting der Anleihe

Werbung ausblenden

EQS Group · Uhr

EQS-Ad-hoc: HPI AG / Schlagwort(e): Delisting
07.08.2025 / 11:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HPI AG beschließt Delisting der Anleihe

München, den 06. August 2025

Die HPI AG hat eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1MA904 / WKN A1MA90) begeben, die zum Handel im Freiverkehr an der Deutschen Börse Frankfurt und der Börse Hamburg einbezogen ist.

Der Insolvenzverwalter hat beschlossen, die Einbeziehung der vorgenannten Anleihe in den Freiverkehr an beiden Börsen zu kündigen. Der letzte Handelstag für die Inhaberschuldverschreibung im Freiverkehr an der Börse Hamburg war der 04. August 2025. Die erforderlichen Maßnahmen für das Delisting der Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse werden unverzüglich vorgenommen. Der letzte Handelstag für die Inhaberschuldverschreibungen im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich der 18. September 2025 sein.

Der Beschluss zum Delisting erfolgte insbesondere vor dem Hintergrund der mit der Einbeziehung zum Börsenhandel verbundenen und der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft nicht mehr angemessenen Kosten.

Ende der Insiderinformation

07.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HPI AG
Fürstenrieder Straße 267
81377 München
Deutschland
Telefon:+49 (0)89 800656 440
Internet:http://www.hpi-ag.com
ISIN:DE000A0JCY37
WKN:A0JCY3
Börsen:Freiverkehr in München
EQS News ID:2180982
Ende der MitteilungEQS News-Service

2180982 07.08.2025 CET/CEST

