Kreml: Treffen zwischen Putin und Trump in Vorbereitung
dpa-AFX · Uhr
MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml in Moskau hat eine Vereinbarung über ein bevorstehendes Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Donald Trump bestätigt. Die Vorbereitungen für den Gipfel in den nächsten Tagen haben begonnen, wie Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge sagte./mau/DP/mis
Chartzeit EilmeldungCameco – Profiteur der nuklearen Renaissanceheute, 10:26 Uhr · onvista
onvista Bilanz-AnalyseAmazon vergrault Anleger mit schwacher Prognose – sieht's wirklich so schlecht aus?05. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan RißeWieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte03. Aug. · Acatis
