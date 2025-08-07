Werbung ausblenden

Kreml: Treffen zwischen Putin und Trump in Vorbereitung

dpa-AFX · Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml in Moskau hat eine Vereinbarung über ein bevorstehendes Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Donald Trump bestätigt. Die Vorbereitungen für den Gipfel in den nächsten Tagen haben begonnen, wie Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge sagte./mau/DP/mis

