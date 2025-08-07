US-Batteriespezialist Lyten will Northvolt übernehmen

STOCKHOLM/SAN JOSE (dpa-AFX) - Das US-Unternehmen Lyten will alle verbliebenen Standorte des insolventen schwedischen Batterieherstellers Northvolt übernehmen, auch die im Bau befindliche Fabrik bei Heide in Schleswig-Holstein. Das teilte das im kalifornischen San Jose ansässige Unternehmen am Nachmittag mit./trs/DP/zb