US-Batteriespezialist Lyten will Northvolt übernehmen
dpa-AFX · Uhr
STOCKHOLM/SAN JOSE (dpa-AFX) - Das US-Unternehmen Lyten will alle verbliebenen Standorte des insolventen schwedischen Batterieherstellers Northvolt übernehmen, auch die im Bau befindliche Fabrik bei Heide in Schleswig-Holstein. Das teilte das im kalifornischen San Jose ansässige Unternehmen am Nachmittag mit./trs/DP/zb
