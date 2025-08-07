US-Frist für Einführung von Zöllen auf EU-Importe abgelaufen
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Frist für die Einführung der neuen US-Zölle auf viele Importe aus der EU und knapp 70 Staaten ist abgelaufen. Die von Donald Trump angeordneten Handelsmaßnahmen sollten planmäßig um Mitternacht (Ortszeit Washington; 6 Uhr deutscher Zeit) in Kraft treten, wie der US-Präsident wenige Minuten zuvor auf der Plattform Truth Social bestätigte./ngu/DP/zb
