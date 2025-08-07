Werbung ausblenden

US-Frist für Einführung von Zöllen auf EU-Importe abgelaufen

dpa-AFX · Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Frist für die Einführung der neuen US-Zölle auf viele Importe aus der EU und knapp 70 Staaten ist abgelaufen. Die von Donald Trump angeordneten Handelsmaßnahmen sollten planmäßig um Mitternacht (Ortszeit Washington; 6 Uhr deutscher Zeit) in Kraft treten, wie der US-Präsident wenige Minuten zuvor auf der Plattform Truth Social bestätigte./ngu/DP/zb

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Eilmeldung
AeroVironment - hoch bewertet, aber chancenreich05. Aug. · onvista
AeroVironment - hoch bewertet, aber chancenreich
onvista Bilanz-Analyse
Amazon vergrault Anleger mit schwacher Prognose – sieht’s wirklich so schlecht aus?05. Aug. · onvista
Ein Amazon-Versandzentrum
Kolumne von Stefan Riße
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte03. Aug. · Acatis
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden