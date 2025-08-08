APA ots news: Reisezeit bei UNIQA: Vom Kfz-Schaden bis zum verlorenen Gepäckstück

Wien (APA-ots) - - 60 Prozent der Reiseversicherungs-Fälle betreffen Storno, ein Viertel verlorenes und beschädigtes Gepäck. - UNIQA Versicherte sind am häufigsten in Deutschland, Italien und Kroatien in Verkehrsunfälle verwickelt - jeder dritte Kfz- Auslandsschaden passiert in Deutschland. Die Sommerferien sind eine beliebte Reisezeit und somit Hochsaison für Reiseversicherungen - und für Schadensfälle. Die Rangliste der Schäden wird von jenen angeführt, deren Urlaub geplatzt ist: Mehr als 60 Prozent aller Schadensmeldungen bei der UNIQA Reiseversicherung betrafen im vergangenen Jahr Stornierungen. " Wenn der Urlaub ins Wasser fällt, ist das nicht nur emotional bitter, sondern oft auch teuer. Unsere Kundinnen und Kunden wissen das - zwei Drittel sichern sich deshalb gegen Storno ab. Im Jahr 2024 haben wir für Stornoschäden mehr als 1 Million Euro ausgezahlt ", sagt Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG . Ein weiteres häufiges Ärgernis: verlorenes oder beschädigtes Gepäck - dieses macht ein Viertel aller Sachschäden in der Reiseversicherung aus. Besonders bei Flugreisen kommt es immer wieder zu Problemen mit dem Gepäck - ein Umstand, der den Urlaub erheblich trüben kann. Auch Autopannen oder -unfälle tragen im Urlaub kaum zum Erholungswert bei - in solchen Fällen ist eine europaweite 24/7- Soforthilfe von unschätzbarem Wert. UNIQA verzeichnet in der Reisezeit besonders viele Kfz-Schäden in Deutschland - rund ein Drittel (33 Prozent) der gemeldeten Unfälle im Ausland ereignen sich dort. Italien befindet sich mit 15,1 Prozent auf Platz zwei dieses Rankings, auch Kroatien (8,6 Prozent), Ungarn (8,2 Prozent) und Slowenien (7,1 Prozent) zählen zu den häufigsten Unfallländern. Sicher auf Reisen mit UNIQA im Gepäck UNIQA bietet mit ihrer Privatschutz Reise die passende Reiseversicherung für jeden Bedarf - und das zu leistbaren Preisen. Mit dem UNIQA Reise-Rechner kann man den individuellen Bedarf schnell berechnen und auch gleich die Reiseversicherung online abschließen: https://www.uniqa.at/rechner/reiseversicherung/ . Das von UNIQA selbst auferlegte Ziel, immer zur Stelle zu sein, wenn Kund:innen sie brauchen, erreicht UNIQA in der Kfz-Versicherung unter anderem mit dem AUTO PLUS24service. Bei einer Panne oder einem Unfall ist UNIQA 365 Tage rund um die Uhr zur Stelle und leistet schnelle Hilfe durch die Organisation von Bergung, Abschleppdienst oder Mietauto. UNIQA Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.