APA ots news: Reisezeit bei UNIQA: Vom Kfz-Schaden bis zum verlorenen Gepäckstück

Wien (APA-ots) - - 60 Prozent der Reiseversicherungs-Fälle betreffen  
Storno, ein 
Viertel verlorenes und beschädigtes Gepäck. 

- UNIQA Versicherte sind am häufigsten in Deutschland, Italien und 
Kroatien in Verkehrsunfälle verwickelt - jeder dritte Kfz- 
Auslandsschaden passiert in Deutschland. 

Die Sommerferien sind eine beliebte Reisezeit und somit Hochsaison 
für Reiseversicherungen - und für Schadensfälle. Die Rangliste der 
Schäden wird von jenen angeführt, deren Urlaub geplatzt ist: Mehr als 
60 Prozent aller Schadensmeldungen bei der UNIQA Reiseversicherung 
betrafen im vergangenen Jahr Stornierungen. " Wenn der Urlaub ins 
Wasser fällt, ist das nicht nur emotional bitter, sondern oft auch 
teuer. Unsere Kundinnen und Kunden wissen das - zwei Drittel sichern 
sich deshalb gegen Storno ab. Im Jahr 2024 haben wir für 
Stornoschäden mehr als 1 Million Euro ausgezahlt ", sagt Peter Humer, 
Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG . 
Ein weiteres häufiges Ärgernis: verlorenes oder beschädigtes Gepäck - 
dieses macht ein Viertel aller Sachschäden in der Reiseversicherung 
aus. Besonders bei Flugreisen kommt es immer wieder zu Problemen mit 
dem Gepäck - ein Umstand, der den Urlaub erheblich trüben kann. 

Auch Autopannen oder -unfälle tragen im Urlaub kaum zum 
Erholungswert bei - in solchen Fällen ist eine europaweite 24/7- 
Soforthilfe von unschätzbarem Wert. UNIQA verzeichnet in der 
Reisezeit besonders viele Kfz-Schäden in Deutschland - rund ein 
Drittel (33 Prozent) der gemeldeten Unfälle im Ausland ereignen sich 
dort. Italien befindet sich mit 15,1 Prozent auf Platz zwei dieses 
Rankings, auch Kroatien (8,6 Prozent), Ungarn (8,2 Prozent) und 
Slowenien (7,1 Prozent) zählen zu den häufigsten Unfallländern. 

Sicher auf Reisen mit UNIQA im Gepäck 

UNIQA bietet mit ihrer Privatschutz Reise die passende 
Reiseversicherung für jeden Bedarf - und das zu leistbaren Preisen. 
Mit dem UNIQA Reise-Rechner kann man den individuellen Bedarf schnell 
berechnen und auch gleich die Reiseversicherung online abschließen: 
https://www.uniqa.at/rechner/reiseversicherung/ . 

Das von UNIQA selbst auferlegte Ziel, immer zur Stelle zu sein, 
wenn Kund:innen sie brauchen, erreicht UNIQA in der Kfz-Versicherung 
unter anderem mit dem AUTO PLUS24service. Bei einer Panne oder einem 
Unfall ist UNIQA 365 Tage rund um die Uhr zur Stelle und leistet 
schnelle Hilfe durch die Organisation von Bergung, Abschleppdienst 
oder Mietauto. 

UNIQA 
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in 
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen 
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. 
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die 
zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen 
betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte 
Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun 
Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. 
In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien 
und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, 
Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus 
zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA 
Group. 

Rückfragehinweis: 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Mag. Natascha A. Smole 
   Telefon: +43 664 88827382 
   E-Mail: natascha.smole@uniqa.at 

