AT&S-Finanzchefin Preining tritt vorzeitig zurück

Wien (Reuters) - Der österreichische Leiterplattenhersteller AT&S sucht einen neuen Finanzvorstand.

Petra Preining, die das Finanzressort seit Oktober 2022 leitet, ziehe sich mit Ende August vorzeitig zurück, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zuzuwenden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Ihre Aufgaben würden interimistisch von den leitenden Managern der Bereiche Finanzen, Controlling und Recht übernommen. Der Aufsichtsrat habe eine internationale Personalberatung mit der Suche nach einer Nachfolge beauftragt.

Der Aufsichtsrat nehme diese Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis und habe der einvernehmlichen Vertragsauflösung zugestimmt. Ihr Vertrag lief ursprünglich fünf Jahre. "Ich möchte mich für ihre Tätigkeit und die von ihr verantworteten Erfolge für die AT&S AG in den vergangenen Jahren herzlich bedanken und wünsche Frau Preining alles Gute für ihre weitere berufliche Karriere", sagte Aufsichtsratsvorsitzender Andy Mattes.

Der Zulieferer von Intel und Apple war im ersten Quartal 2025/26 trotz eines Umsatzsprungs tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Als Gründe nannte das Unternehmen Preisdruck sowie Anlaufkosten für neue Werke in Malaysia und Österreich.

