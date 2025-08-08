EQS-News: Metavista3D Beauftragt Bereitstellung Von Räumlichen Anzeigen

EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Metavista3D Beauftragt Bereitstellung Von Räumlichen Anzeigen



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 7. August 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen derzeit verbindliche Vereinbarungen mit Kunden über die Produktion und Lieferung von Demonstrationseinheiten und Testprojekten mit einem Gesamtbruttoumsatz von ca. 4,5 Millionen kanadischen Dollar vor Abzug der Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionskosten von ca. 70 % des Bruttoumsatzes getroffen hat.

"Wir verzeichnen ein starkes und anhaltendes Interesse von Kunden und Partnern", sagte Jeff Carlson, CEO von Metavista3D.

