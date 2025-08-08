Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Gewinnsteigerung

Mobimo Holding AG: Mobimo mit starkem ersten Halbjahr 2025 und deutlicher Gewinnsteigerung



08.08.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Mobimo mit starkem ersten Halbjahr 2025 und deutlicher Gewinnsteigerung

Ertrag aus Vermietung blieb mit CHF 72,6 Mio. konstant – auf Like-for-like-Basis resultiert erfreuliches Wachstum von 2,2%.

Erneute markante Steigerung des Erfolgs aus Entwicklungen und Verkauf Promotion auf CHF 24,9 Mio. – rund eine Verdoppelung gegenüber Vorjahr.

Hohe Objektqualität bringt Nettoaufwertung des Immobilienportfolios von CHF 71,6 Mio. – Gesamtportfolio wächst auf CHF 3,9 Mrd. an.

Luzern, 8. August 2025 – Mobimo verzeichnet für das erste Halbjahr 2025 ein operativ erfolgreiches Ergebnis, das deutlich über der Vorjahresperiode liegt. Der Erfolg aus Entwicklungstätigkeit und Verkauf Promotion konnte erneut markant gesteigert werden. Er leistet einen substanziellen Beitrag zum Ergebnis. Der Mietertrag blieb konstant und der nächste Wachstumsschritt von Mobimos Mietertragsbasis ist in Realisierung. Die solide Finanzierungssituation ermöglicht weiteres Wachstum.

Das operative Geschäft im ersten Halbjahr 2025 war erfolgreich. Das Betriebsergebnis (EBIT) inklusive Neubewertung beläuft sich im ersten Halbjahr 2025 auf CHF 144,5 Mio. (Vorjahr CHF 83,3 Mio.) bzw. CHF 73,0 Mio. (Vorjahr CHF 61,3 Mio.) exklusive Neubewertung. Dies führt zu einem Unternehmensgewinn inklusive Neubewertung in der Höhe von CHF 109,7 Mio. (Vorjahr CHF 65,6 Mio.) bzw. CHF 51,5 Mio. (Vorjahr CHF 47,8 Mio.) exklusive Neubewertung. Der Funds from Operations I (FFO I) konnte auf CHF 59,7 Mio. (Vorjahr CHF 46,2 Mio.) gesteigert werden.



Die hervorragende Objektqualität im Portfolio kommt in der positiven Dynamik des Immobilienmarktes besonders zum Tragen. Der Erfolg aus Neubewertungen beläuft sich auf CHF 71,6 Mio. (Vorjahr CHF 22,0 Mio.). Erneut haben Aufwertungen bei Wohnliegenschaften substanziell zum Bewertungsergebnis beigetragen. Gleichzeitig haben auch die Geschäftsliegenschaften rund einen Viertel zum Bewertungsergebnis beigesteuert. Massgeblich sind die anhaltenden Markt- und Zinsentwicklungen, was zu einer Senkung der zugrundeliegenden Diskontierungssätze führte. Der Gesamtwert des Immobilienportfolios erhöhte sich per Stichtag 30. Juni 2025 auf CHF 3,9 Mrd. (31. Dezember 2024 CHF 3,8 Mrd.).

Erfreuliches Mietertragswachstum auf Like-for-like-Basis

Der Ertrag aus Vermietung blieb mit CHF 72,6 Mio. (Vorjahr CHF 72,5 Mio.) konstant. Auf Like-for-like-Basis resultierte daraus ein erfreuliches Mietertragswachstum von 2,2% (Vorjahr 2,0%). Darin zeigt sich der Effekt der zweiten Referenzzinssatzerhöhung im Jahr 2023, der im ersten Halbjahr 2025 erstmals voll zum Tragen kam. Die Senkung des Referenzzinssatzes auf 1,5% vom März 2025 wird ab dem zweiten Halbjahr 2025 einen leicht negativen Effekt auf den Mietertrag zeigen. Per Stichtag 30. Juni 2025 beträgt die Leerstandsquote 3,9% (31. Dezember 2024 3,7%) und bewegt sich innerhalb der üblichen periodischen Schwankungen.



Mobimo leistet aktiv ihren Beitrag, um mehr Wohnraum zu schaffen und wird in den nächsten Jahren im Wohnsegment schrittweise weiter investieren. Um dem wachsenden Wohnanteil Rechnung zu tragen, hat der Verwaltungsrat die Anlagerichtlinien der Mobimo Holding AG entsprechend angepasst. Neu können bis zu 50% der Erträge aus dem Wohnen stammen.

Basis für weiteres Mietertragswachstum gelegt

Die beiden im Bau befindlichen Wohngebäude auf dem Scholer-Areal in Lausen BL sind seit Mitte Juli vollvermietet. Die Endausbauten für die 65 Wohnungen verlaufen nach Plan und die Übergabe findet im Oktober und November 2025 statt. Ebenso planmässig schreiten die Bauprojekte Hof- und Hallenhaus im Aeschbachquartier Aarau voran. Es entstehen 126 attraktive Mietwohnungen, deren Mieterträge voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 erfolgswirksam werden. Mit den Demontage- und Rückbauarbeiten im Nordbau (Aarau, Industriestrasse 28) wurde schliesslich auch die letzte Ausbauetappe im Aeschbachquartier gestartet. Es entstehen bis im zweiten Halbjahr 2028 weitere 122 Wohnungen. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr CHF 42 Mio. ins Portfolio investiert.

Nach der Modernisierung und Repositionierung des Office Tower am Escher-Wyss-Platz in Zürich für eine flexible Mehrmieternutzung konnten im ersten Halbjahr weitere Mietverträge abgeschlossen werden. Damit ist rund ein Viertel der Flächen vermietet. Naturgemäss benötigt die Wiedervermietung eines derart grossen Flächenangebots jedoch seine Zeit. Von den Qualitäten und vom langfristigen Erfolg dieses Gebäudes ist Mobimo überzeugt.

Starkes Promotionsgeschäft

Der Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf Promotion stieg erneut markant um 90,5% auf CHF 24,6 Mio. (Vorjahr CHF 12,9 Mio.). Die ungebremste Nachfrage nach Wohneigentum gepaart mit der hohen Qualität der Entwicklungen von Mobimo hinsichtlich des Standorts, der Architektur und des Ausbaus sind die Treiber für dieses erfreuliche Resultat.

Im Projekt Edenblick in Oberägeri wurden für alle 90 Wohnungen eine Käuferin oder ein Käufer gefunden. Die ersten drei von zehn Häusern werden im vierten Quartal 2025 fertiggestellt, der Abschluss der gesamten Überbauung ist auf Frühling 2026 terminiert. Ebenso läuft die Vermarktung des Projekts Burgmatt in Merlischachen sehr gut. Von den 79 Einheiten sind bereits 51 vergeben und mit den Beurkundungen wurde gestartet. Im Projekt Feuerfalter in Niederwangen/Köniz werden 65 Eigentumswohnungen im Baurecht als Teil eines der ersten Plusenergie-Quartiere im Kanton Bern realisiert. In der bezüglich Nachhaltigkeit vorbildlichen Überbauung sind bereits 60 Wohnungen beurkundet bzw. reserviert. Positiv sind auch die Erfahrungen mit dem ersten Stockwerkeigentumsprojekt von Mobimo in der Westschweiz. Letzten Dezember wurde mit der Vermarktung des Projekts Beaumont in Lausanne begonnen. Im ersten Halbjahr wurden von den 19 Wohnungen deren 9 beurkundet oder reserviert.

Beim als Entwicklung für Dritte geplanten Projekt Langenthal Mitte konnte der grösste Teilbereich, das ehemalige Industrieareal Geiser, nun erworben werden. Mobimo plant, direkt neben dem Bahnhof in mehreren Etappen ein lebendiges Quartier zu entwickeln, darunter ein Wohnhochhaus mit 93 Wohnungen. Im Bereich Stockwerkeigentum konnte in Lausanne im Stadtteil Chailly ein Grundstück für ein Projekt mit rund zwölf Wohnungen erworben werden.

Im Rahmen der Portfoliobereinigung wurde im Januar 2025 die kleine Wohnliegenschaft Genf, Rue de Photographes 12 an einen privaten Investor verkauft. Kurz nach dem Bilanzstichtag wurde zudem das Entwicklungsprojekt Dietikon, Schöneggstrasse an einen institutionellen Käufer veräussert.



Solide Finanzierungssituation als Wachstumsbasis

Mit einer Eigenkapitalquote per 30. Juni 2025 von 47,4% (31. Dezember 2024 48,3%) und einem EPRA Loan-to-Value von 43,2% (31. Dezember 2024 42,2%) weist Mobimo eine unverändert solide Bilanz auf und bleibt nachhaltig finanziert. Zum ersten Mal überstieg die Bilanzsumme die Schwelle von vier Milliarden (CHF 4 128,5 Mio.). Von diesem Wachstum zeugt auch die Aufnahme von Mobimo in den STOXX Europe 600 im Juni 2025. Dieser Aktienindex umfasst die 600 grössten europäischen Unternehmen und stellt einen europäischen Referenzindex dar.

Übernahme eines attraktiven Wohnportfolios in Stadt und Kanton Zürich

Die positive Marktstimmung nutzt Mobimo, um zusätzlich zum kontinuierlichen organischen Wachstum einen substanziellen externen Wachstumsschritt zu vollziehen. Am 7. August 2025 erfolgte die Vertragsunterzeichnung für den Erwerb des Portfolios der EMWE Immobilien AG, das aus fünf Wohnliegenschaften mit einem jährlichen Mietertrag von rund CHF 3 Mio. sowie drei Wohnliegenschaften im Bau mit einem erwarteten jährlichen Mietertrag von rund CHF 3,5 Mio. besteht. Es ergänzt Mobimos bestehendes Portfolio optimal und weist eine hohe Gebäude- und Standortqualität auf. (Siehe separate Ad hoc-Mitteilung vom 8. August 2025.)

Ausblick

Mobimo ist auch für das zweite Halbjahr zuversichtlich, die zu Beginn des Jahres kommunizierten Ziele für 2025 zu erreichen bzw. aufgrund der erfreulichen Entwicklung des Promotionsgeschäfts sowie des zusätzlichen Mietertrags aus der Akquisition zu übertreffen. Gleichzeitig beweist Mobimo eine unveränderte Kostendisziplin und hat die Ausgaben im Griff.





Ausführliche Berichterstattung:

›› Den Halbjahresbericht finden Sie hier.

›› Analysten- und Pressekonferenz zum Halbjahresergebnis 2025:

Daniel Ducrey (CEO) und Jörg Brunner (CFO) werden die Resultate präsentieren. Die Konferenz kann mit folgendem Link live als Webstream mit Audiosignal verfolgt werden (Registrierung erforderlich). Zudem steht die Möglichkeit offen, Fragen online zu stellen (auch in Englisch und Französisch).

Weitere Termine:

13. Februar 2026: Publikation Geschäftsbericht 2025

31. März 2026: Ordentliche Generalversammlung 2026





Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Über Mobimo:

Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 3,9 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG (www.mobimo.ch) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.

