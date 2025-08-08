Werbung ausblenden
Immobilienkonzern

Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen kommt operativ voran

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: nitpicker/Shutterstock.com

BERLIN (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat im ersten Halbjahr unter anderem dank höherer Mieten operativ mehr verdient. Unter dem Strich blieb die Vonovia-Tochter aber wegen einer Abschreibung auf Grundstücke und einem erneut negativen Bewertungsergebnis eines übernommenen Unternehmens in den roten Zahlen. Der Verlust ging allerdings von etwas mehr als 200 Millionen Euro im Vorjahresabschnitt auf 53,5 Millionen Euro zurück, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilte. Im ersten Halbjahr 2024 hatte Deutsche Wohnen den Wert seiner Immobilien wegen der gestiegenen Zinsen noch um mehr als eine halbe Milliarde Euro abwerten müssen.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus den fortgeführten Geschäftsbereichen sei in den ersten sechs Monaten 2025 um gut ein Fünftel auf 395 Millionen Euro gestiegen, hieß es nun weiter. Der Konzern rechnet bei dieser Kennziffer im laufenden Jahr weiter mit einem deutlichen Anstieg.

Etwas optimistischer ist der Konzern beim Blick auf den Vorsteuergewinn. Da sich das Unternehmen bei seinen Refinanzierungen inzwischen besser auf das im Mehrjahresvergleich höhere Zinsniveau eingestellt hat, geht Deutsche Wohnen bei diesem Wert inzwischen auch von einem deutlichen Anstieg aus. Bislang war hier lediglich ein moderater Anstieg in Aussicht gestellt worden.

Vonovia hatte Deutsche Wohnen 2021 übernommen und in den vergangenen Jahren den Konzern immer enger an sich gebunden. Aktuell hält Vonovia knapp 77 Prozent der Anteile. Etwas mehr als zwölf Prozent liegen im Streubesitz. Da Deutsche Wohnen insgesamt etwas mehr als neun Milliarden Euro wert ist, liegt der Wert dieses Anteils bei rund 1,1 Milliarden Euro - das reicht für eine Notierung des Deutsche-Wohnen-Papiers im MDax. Vonovia selbst kommt auf 24 Milliarden Euro und ist im Dax gelistet./zb/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Vonovia
Deutsche Wohnen
M
MDAX
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wertgestern, 15:20 Uhr · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Wettbewerber von SpaceX
Firefly Aerospace kommt an die Börse – das musst du wissengestern, 14:33 Uhr · onvista
Ein Raketenstart
Chartzeit Eilmeldung
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissancegestern, 10:26 Uhr · onvista
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Aktie im Plus
Vonovia hebt nach Zuwächsen Jahresziele an06. Aug. · dpa-AFX
Vonovia hebt nach Zuwächsen Jahresziele an
Quartalszahlen
Rheinmetall-Aktie knickt nach enttäuschenden Zwischenergebnissen eingestern, 15:28 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall-Aktie knickt nach enttäuschenden Zwischenergebnissen ein
Versicherungskonzern
Allianz verbucht Rekordgewinn - Aktie springt an Dax-Spitzegestern, 13:43 Uhr · dpa-AFX
Allianz verbucht Rekordgewinn - Aktie springt an Dax-Spitze
JPMorgan-Analyse
Lufthansa oder Nemetschek? Diese Aktien könnten bald in den Dax aufsteigen06. Aug. · dpa-AFX
Lufthansa oder Nemetschek? Diese Aktien könnten bald in den Dax aufsteigen
Aktie bricht ein
Kontron hebt Gewinnziel wie erwartet an06. Aug. · dpa-AFX
Kontron hebt Gewinnziel wie erwartet an
Weitere Artikel
Werbung ausblenden